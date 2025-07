Max Verstappen blikt alvast vooruit op de GP Hongarije, het laatste raceweekend voor de zomerstop. De Nederlander staat op de Hungaroring aan zijn 200ste start als Red Bull-coureur, maar legt vooral de focus op het behalen van een goed kwalificatieresultaat: ‘De Hungaroring is in het verleden niet altijd ons sterkste circuit gebleken.’

Met vier wereldtitels en 65 Grand Prix-zeges op zijn naam is Max Verstappen niet meer uit de Formule 1 weg te denken. De Nederlander begint in Hongarije aan zijn 200ste raceweekend als Red Bull-coureur, en staat daarom even stil bij zijn tijd bij het Oostenrijkse team tot nu toe. “Dit is de laatste kans voor de zomerstop”, steekt de viervoudig kampioen van wal in de Red Bull-voorbeschouwing.

De Red Bull-coureur blikt vervolgens nog een keer terug op de GP België, waar hij net het podium miste. “Spa was een beetje een teleurstellende race voor ons – we hadden onze auto afgesteld op een regenrace, maar uiteindelijk werd het geen regenrace – maar we trekken er lering uit en zullen onze prestaties verbeteren.” De focus gaat daarom nu op de GP Hongarije. “De Hungaroring is in het verleden niet altijd ons sterkste circuit gebleken. Het is er moeilijk inhalen, dus we hebben een goede kwalificatiesessie nodig.”

‘Consistentie’

Ook teamgenoot Yuki Tsunoda kijkt uit naar de laatste Grand Prix voor de zomerstop. De Japanner behaalde in België nog zijn beste kwalificatieresultaat als Red Bull-coureur, zevende, mede dankzij de nieuwe vloer onder zijn RB21. “De race ging vervolgens niet volgens plan, maar de auto voelde goed aan en geeft me het nodige zelfvertrouwen voor Hongarije. We werken goed samen als team, maar we moeten nog wel wat dingen doen om op het volgende niveau te komen. Dit weekend draait het allemaal om consistentie te vinden in onze prestaties.”

