In een openhartig gesprek met presentator Chris Harris onderstreept Max Verstappen hoe cruciaal het mentale aspect is in de autosport. De Red Bull-coureur vertelt dat dit het verschil maakt tussen een goede en een uitzonderlijke coureur.

Harris vraagt in een promotievideo van Ford naar de rol van de reservecapaciteit in het hoofd van een coureur. “Dat is heel belangrijk en waar ik denk dat het verschil zit tussen een hele goede coureur, en de écht goede coureurs,” zegt de Verstappen. “Het zijn de momenten waarop je onder druk staat in hele moeilijke situaties. Dat is waar de topcoureurs het verschil maken.”

Alleen met voldoende mentale ruimte kun je tijdens een race de juiste beslissingen nemen, oordeelt de Nederlander. “In natte omstandigheden, tijdens een safety car, of op een glad circuit ben je constant kleine aanpassingen aan het maken om misschien een halve tiende per ronde te vinden. Die details maken het verschil.”

Bekijk hier de hele video met Max Verstappen:



