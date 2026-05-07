Max Verstappen onthult dat hij dit seizoen ook graag nog aan een tweede endurancerace had meegedaan. De Nederlander staat in mei voor het eerst aan de start van de 24 Uur van de Nürburgring, maar had daarnaast ook graag de 24 Uur van Spa gereden. Helaas voor Verstappen vindt deze etmaalrace net in hetzelfde weekend als de GP Oostenrijk plaats. ‘Als er maar een kans is om te racen, dan doe ik dat graag’, vertelt de wereldkampioen.

Tijdens de voorjaarsstop verruilde Max Verstappen zijn Red Bull RB22 wederom voor de Mercedes-AMG GT3 en deed hij mee aan de kwalificatieraces van de Nürburgring. Er waren tijdens het weekend op de Nordschleife aanwijsplekken voor de Top Q3-kwalificatie te verdienen – alsof in de Formule 1 auto’s direct doorgaan naar Q3 van de kwalificatie – maar het team van de viervoudig wereldkampioen kon deze niet bemachtigen. Hierdoor staat Verstappen een langere omweg naar de 24-uursrace van de Nürburgring te wachten, die op zaterdag 16 mei van start gaat.

24 Uur van Spa

Verstappen doet voor het eerst mee aan de iconische etmaalrace. Het smaakt meteen naar meer, want de wereldkampioen vertelde tegenover de media in Miami dat hij graag aan meer races buiten de Formule 1 zou meedoen. De overvolle Grand Prix-kalender laat daar echter weinig ruimte voor over. “Ik wil natuurlijk meer doen, maar het hangt ook een beetje af van de kalender”, legt Verstappen uit. “Als er bijvoorbeeld een vrij weekend was geweest voor de 24 uur van Spa, dan had ik daar dit jaar ook al aan meegedaan. Dus als er maar een kans is om te racen, dan doe ik dat graag.”

De 24 Uur van Spa wordt verreden in hetzelfde weekend als de GP Oostenrijk eind juni. Drie weken later reist de Formule 1 zelf af naar Circuit de Spa-Francorchamps voor de GP België.

