De nieuwe motorreglementen voor 2026 – waarbij de krachtbron nóg meer op elektrische aandrijving leunt – lagen de afgelopen maanden stevig onder vuur. Onder anderen Max Verstappen betoogde dat de huidige motorformule de aard van de sport ondermijnt. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem verkondigde in Miami echter dat de sport in de toekomst terugkeert naar V8-motoren. Red Bull steunt dit plan, zo liet teambaas Laurent Mekies weten.

Onder fans én coureurs leeft al langer de wens om terug te keren naar grotere, atmosferische motoren, zeker nu de V6 in 2026 een nóg groter hybride systeem heeft gekregen. Mohammed Ben Sulayem liet in Miami weten dat hun gebeden mogelijk worden verhoord: rond 2030 of 2031 zou de Formule 1 weer met V8-motoren moeten racen. Als dat al in 2030 gebeurt, heeft de FIA wel de goedkeuring nodig van minstens vier van de zes fabrikanten die zich dan aandienen, te weten Mercedes, Ferrari, Red Bull, Honda, Audi en GM.

Audi en GM zijn juist naar de sport gelokt met de belofte van elektrificatie en hybride technologie, dus daar zal het enthousiasme voor een V8 mogelijk beperkt zijn. Grote atmosferische motoren hebben immers weinig toepassingen in de moderne auto-industrie. Mercedes heeft via teambaas en CEO Toto Wolff wél al zijn steun uitgesproken voor deze stap. De Oostenrijker droomde zelfs hardop van een ‘mega-motor’, inclusief elektrisch component. Red Bull staat eveneens positief tegenover V8-motoren, zo bevestigde Laurent Mekies.

Red Bull verwelkomt V8

“Als Red Bull staan we daar zeker voor open”, reageerde de Fransman in Miami. Hij legde uit dat het team voor 2026 ook vanaf nul is begonnen. “En we hebben degelijk gepresteerd”, doelde hij op de resultaten in de eerste races. “We komen nog wat tekort ten opzichte van Mercedes, maar hebben ook het gevoel dat de monteurs fantastisch werk hebben geleverd, gezien het feit dat we ons al in de strijd kunnen mengen. Daarom verwelkomen we deze volgende uitdaging. Natuurlijk missen we een rijke technische achtergrond, maar juist daarom gaan we die uitdaging met enthousiasme aan.”

Red Bull heeft weliswaar nooit zelf V8-motoren geproduceerd – zoals Mercedes dat tussen 2009 en 2013 wel deed – maar kan wel leunen op de rijke ervaring van Ford. “Er ligt inderdaad een V8 in de Ford Mustang”, bevestigde Mekies desgevraagd. “Ik heb het geluk dat ik er elke dag mee rijd in Milton Keynes, dus misschien hebben we dan inderdaad een klein voordeeltje”, besloot hij met een knipoog.

