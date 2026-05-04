Toto Wolff heeft volop genoten van de GP van Miami. Niet alleen omdat Kimi Antonelli zijn derde Grand Prix op rij won, maar ook omdat de Formule 1 haar fans op een ‘mooie show’ trakteerde. De afgelopen maanden was Wolff – in tegenstelling tot veel coureurs – een uitgesproken pleitbezorger van de nieuwe reglementen, en ook in Florida wierpen die volgens hem hun vruchten af. Desalniettemin staat hij ook positief tegenover een eventuele terugkeer naar V8-motoren.

“Als er ook maar één persoon is die na de race van vandaag nog klaagt, dan moet die zich echt verstoppen”, grapte Wolff na afloop tegenover de pers. “Dit was fantastische reclame voor de Formule 1.” De Oostenrijker plaatste wel een kleine kanttekening: “Dit is een circuit waar het energiebeheer iets beter tot zijn recht komt. Er zijn goede races en minder goede races, maar dit was echt een mooie show.”

‘V8 is puur Mercedes’

Hoewel de koningsklasse zich tegenwoordig heeft toegelegd op de hybride V6-formule, verkondigde FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem afgelopen weekend dat er in de toekomst weer met V8-motoren geracet moet worden. Ondanks zijn huidige steun voor de hybride aandrijving staat Wolff ook daarvoor open. “Op de lange termijn staan we vanuit Mercedes open voor nieuwe motorreglementen”, vervolgde hij. “We zijn dol op V8’s; daar hebben we alleen maar goede herinneringen aan. Wat ons betreft is dat puur Mercedes.”

Toch waarschuwde Wolff voor overhaaste beslissingen. “Maar hoe zorgen we ervoor dat we niet onze grip op de realiteit verliezen?” vroeg hij zich hardop af. “Als we plotseling de overstap maken naar atmosferische motoren, zien we er misschien een beetje belachelijk uit”, lachte hij. “Laten we daar rekening mee houden en gewoon een geweldige motor creëren.” De teambaas liet zijn fantasie vervolgens de vrije loop: “Misschien kunnen we 800 pk uit de verbrandingsmotor halen en daar nog eens 400 pk aan elektrisch vermogen aan toevoegen. Daar staan we absoluut voor open. Het is niet makkelijk, maar als het goed gepland en uitgevoerd wordt, kun je ervan uitgaan dat Mercedes met een echte racemotor op de proppen komt.”

