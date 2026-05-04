Het afgelopen raceweekend in Miami werd overschaduwd door het plotselinge overlijden van voormalig F1-coureur Alex Zanardi. De bijzondere Italiaan (59) werd in aanloop naar de hoofdrace herdacht met een officieel stiltemoment op de grid. Winnaar Kimi Antonelli – die Zanardi als ‘een familievriend’ beschouwde – droeg twee uur later zijn zege op aan de overleden coureur: “Hij was echt een rolmodel.”

“Ik draag deze overwinning op aan Alex Zanardi”, liet Antonelli optekenen in Miami. Beiden groeiden op in Bologna, Italië, en onderhielden een goede band. “Hij was een goede familievriend en het was vreselijk om het nieuws te horen. Ik wilde voor hem winnen.” Het bijzondere levensverhaal van Zanardi – een verhaal van doorzettingsvermogen en wilskracht – heeft velen geïnspireerd, onder wie Antonelli. “Na alles wat hij in zijn leven heeft moeten doorstaan, zie ik hem echt als een inspiratiebron”, lichtte de Mercedes-coureur toe. “Hoe hij terugkwam na dat ongeluk was ongelooflijk. Hij ging door, bouwde een nieuw leven op en slaagde. Voor mij was hij een rolmodel dat nooit opgaf. Het was echt verdrietig om dit te horen.”

Doorzetter

Zanardi maakte in de jaren negentig naam in de Formule 1, waar hij uitkwam voor teams als Jordan, Minardi, Lotus en Williams. In totaal reed hij 41 Grands Prix, maar zijn grootste successen behaalde hij in de Amerikaanse CART Series, waar hij in 1997 en 1998 kampioen werd met Chip Ganassi Racing. Zijn loopbaan kende een dramatische wending in 2001, toen hij tijdens een race op de Lausitzring betrokken raakte bij een zwaar ongeluk waarbij hij beide benen verloor. Waar dit voor velen het einde van een carrière zou betekenen, begon voor Zanardi juist een nieuw hoofdstuk.

In 2020 werd hij echter opnieuw slachtoffer van een ernstig ongeval, ditmaal tijdens een handbikewedstrijd op de openbare weg, waarbij hij zwaar hoofdletsel opliep. Na een lange medische strijd keerde hij uiteindelijk terug naar huis, waarna hij zich grotendeels uit de publiciteit terugtrok.

