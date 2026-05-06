Red Bull kende tijdens de afgelopen GP van Miami een opvallende heropleving. Waar het team van Max Verstappen in de openingsraces nog tot het middenveld werd gerekend, was Red Bull in Florida beduidend sneller dan de subtop. Zo kwalificeerde de Nederlander zich op zaterdag op de eerste startrij en kon hij zich in de race voorzichtig meten met de voorhoede. Technisch directeur Pierre Waché stelde dat Red Bull eindelijk een hardnekkig probleem heeft kunnen verhelpen.

Verstappen kwam uiteindelijk als vijfde over de streep, al had dat deels te maken met een spin in de openingsronde, waarbij hij ver terugviel. Daarna werkte hij zich knap terug naar voren; het middenveld kon weinig weerstand bieden tegen de opvallend competitieve RB22. Tijdens de Nederlandse mediasessie op zaterdag, waarbij ook FORMULE 1 Magazine aanwezig was, legde hij al uit dat het laatste upgradepakket zijn vruchten afwerpt. “Tijdens de eerste ronde van de shakedown in Barcelona zei ik al dat er iets mis was; een probleem in het stuurhuis”, aldus Verstappen. “Dat is eindelijk opgelost en nu kan ik weer normaal sturen.”

Upgradepakket

Een opgeluchte Pierre Waché bevestigde na afloop van de race dat het probleem is verholpen. “Het is niet makkelijk geweest”, gaf de Fransman toe tegenover Autosport. “Ik ben ook zeker teleurgesteld over dit resultaat; het weerspiegelt niet de snelheid die we eigenlijk hadden. Maar voor het team is het goed dat we weer meedoen om de prijzen.” Waché rekende op een inhaalslag dankzij het nieuwe upgradepakket, al werd hij – met name op zaterdag – ook verrast door het effect van Verstappen achter het stuur. “Het pakket functioneert naar behoren, maar dat zorgde indirect ook voor een prestatie van Max die we misschien niet zagen aankomen.”

In reactie op de feedback van Verstappen verving Red Bull het complete stuurhuis en enkele bijbehorende onderdelen voorafgaand aan Miami. Waarom werd dit probleem niet eerder aangepakt? “Eerst moesten we vaststellen dat er überhaupt een probleem was”, legde Waché uit. “Daarna moesten we de oorzaak achterhalen, en dat kost tijd. Pas dan kun je het probleem daadwerkelijk oplossen. Sorry dat dat niet eerder is gelukt”, bood hij zijn excuses aan richting Verstappen. “We hebben van alles geprobeerd, maar het werkte niet. Sommige onderdelen lieten ook lang op zich wachten, maar uiteindelijk denk ik dat de monteurs uitstekend werk hebben verricht.”

Ontwikkelingsrace

Elders op de auto werden eveneens grote veranderingen doorgevoerd. Zo kwam Red Bull in Miami met een eigen ‘Macarena-vleugel’ op de proppen. Het team merkte op dat dit concept afwijkt van dat van Ferrari en ook een compleet andere werking heeft. Zo draait de spoiler van Verstappen in de tegenovergestelde richting. “Ik denk dat we in november zijn begonnen met de ontwikkeling ervan”, aldus Waché. “We hebben geprobeerd het tijdens de wintertests te introduceren, en daarna in Melbourne, maar we hadden wat problemen om het werkend te krijgen. In Suzuka probeerden we het opnieuw, maar ook toen liepen we tegen problemen aan. De ontwikkeling van zo’n onderdeel is een lang proces.”

Het is inmiddels duidelijk dat het seizoen 2026 zal uitdraaien op een ontwikkelingsstrijd. De vraag is wanneer Red Bull zijn volgende upgrades introduceert om het gat naar de voorhoede verder te verkleinen. Gezien het budgetplafond kan het team echter niet eindeloos blijven doorontwikkelen. “We moeten nog even wachten – in Montréal zetten we slechts een kleine stap”, reageerde Waché. In het Europese seizoen moet er opnieuw een grootschalig upgradepakket komen, waarmee ook het gewicht van de RB22 verder wordt teruggebracht. “Ja, we gaan zeker nog een grote stap maken”, bevestigde de Fransman tot slot. “Ik weet niet wanneer, maar we zullen in ieder geval het gewicht verder terugschroeven – misschien al voor Oostenrijk.”

