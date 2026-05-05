Precies tien jaar geleden vandaag verbond een jonge Max Verstappen zich aan het team van Red Bull. Na amper anderhalf jaar bij het toenmalige Toro Rosso achtte de teamleiding hem klaar voor het echte werk. In aanloop naar de Spaanse GP werd een tegenvallende Daniil Kvyat prompt vervangen door de jonge Nederlander. Een terugblik op de historische transfer en het begin van een van de meest succesvolle samenwerkingen in de F1-geschiedenis.

In 2015 had Max Verstappen – op dat moment de jongste F1-coureur ooit – al zijn debuut gemaakt bij zusterteam Toro Rosso. Hoewel de STR10 werd geplaagd door betrouwbaarheidsproblemen, speelde de 17-jarige Verstappen zich nadrukkelijk in de kijker. Zijn al dan niet agressieve inhaalmanoeuvres trokken wereldwijd de aandacht, terwijl hij tegelijkertijd veel volwassenheid toonde, met name onder natte omstandigheden. Hij claimde bovendien het record voor jongste punten­scoorder ooit in de koningsklasse en presteerde beduidend beter dan teamgenoot Carlos Sainz, met wie een felle rivaliteit ontstond.

Hoewel Verstappen het opleidingsteam langzaam maar zeker ontgroeide, was er in 2016 niet direct plaats bij het hoofdteam van Red Bull. Stercoureur Daniel Ricciardo week geen moment en Daniil Kvyat was in 2015 zelf juist doorgeschoven vanuit Toro Rosso. Met ingang van het nieuwe seizoen stond de Rus echter direct onder druk. In vergelijking met Ricciardo presteerde hij een stuk minder consistent, en de spanning met de teamleiding nam toe. Ondertussen maakte Verstappen opnieuw een versnelde ontwikkeling door bij Toro Rosso, met opeenvolgende puntenfinishes in Bahrein en China.

De transfer

Het keerpunt kwam tijdens de GP van Rusland. Kvyat botste in de openingsronde tweemaal op de Ferrari van Sebastian Vettel. Dit maakte zowel de teamleiding als de aan Ferrari gelieerde paddockwaarnemers woedend. Op 5 mei 2016 – de donderdag na de Grand Prix – werd in Milton Keynes de knoop doorgehakt en enkele dagen later bracht Red Bull het volgende persbericht naar buiten: “Max Verstappen maakt per direct de overstap naar Red Bull. Het 18-jarige Nederlandse F1-talent promoveert daarmee van Toro Rosso naar het hoofdteam.”

Verstappen liet destijds weten: “Deze volgende stap in mijn nog prille F1-carrière is een waanzinnige kans en ik ben Red Bull en Helmut Marko dan ook zeer dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen. Het betekent voor mij een nieuwe uitdaging, waarbij ik snel veel kan opsteken in de omgeving van een topteam.” Enkele dagen later zou de gok van Red Bull zich direct uitbetalen in Spanje: Verstappen won zijn eerste race voor het team in Barcelona. De rest is geschiedenis.

‘Ben je gek?!’

In 2021 – vijf jaar na dato – blikte Verstappen namens Red Bull al eens terug op deze historische transfer. Hoe had hij die plotselinge stap beleefd? “De eerste races van dat seizoen waren goed gegaan en we hadden wat goede resultaten geboekt”, herinnerde hij zich. “Toen ik in mijn huis in Monaco zat, kreeg ik een telefoontje van mijn vader. Hij zei: ‘Max, ik denk dat er een kans is dat je volgende race in de Red Bull rijdt.'” Verstappen geloofde er in eerste instantie niets van. “Toen zei ik: ‘Ben je gek?! Waar heb je het over? Ik zit bij Toro Rosso!’ Ik geloofde mijn vader niet en uiteindelijk hing hij op.”

“Toen belde Helmut (Marko, red.) me op. Hij zei dat ik naar Graz moest komen.” De Nederlander reisde af naar Oostenrijk om te lunchen met Der Doktor. “Een uur ging voorbij en er gebeurde eigenlijk niets, dus ik vroeg me af waarom we er waren. En toen zei Helmut plotseling: ‘Oh ja, je rijdt volgende week voor Red Bull, dus bereid je goed voor. Je moet naar de fabriek in Milton Keynes, een stoeltje laten aanmeten en veel oefenen in de simulator.’ Ik zat daar echt van: ‘Oké?!'” grijnsde hij. “Hij zei het zo terloops, alsof het de normaalste zaak van de wereld was.”

