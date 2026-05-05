Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner wordt gelinkt aan een topfunctie in de MotoGP. Naar verluidt staat hij op de shortlist om CEO te worden van ’s werelds grootste motorkampioenschap. De speculatie komt op een moment waarop Liberty Media, sinds enkele jaren eigenaar van zowel de Formule 1 als de MotoGP, steeds nadrukkelijker de synergie tussen beide kampioenschappen opzoekt. Tot dusver werd Horner vooral gelinkt aan rivaliserende teams binnen de Formule 1.

De geruchten worden gevoed door een onverwacht bezoek van Horner aan de MotoGP-race in Spanje: twee weken geleden werd hij gespot op het Circuito de Jerez. In de Honda-garage voerde hij gesprekken met Honda-topman Koji Watanabe, een oude bekende uit zijn Red Bull-tijd. Bovendien gaf hij aan dat zijn aanwezigheid voortkwam uit een uitnodiging van Liberty Media. Ook F1-CEO Stefano Domenicali was ter plaatse, wat de indruk versterkte dat het om meer ging dan een eenvoudig paddockbezoek.

Horner naar MotoGP?

Het Spaanse medium SoyMotor meldt dat Horner daadwerkelijk op de shortlist staat van Liberty Media voor de rol van MotoGP-CEO. Het bezoek aan Jerez zou volgens diezelfde berichtgeving vooral hebben gediend als verkennend gesprek en zou de geruchten rond een mogelijke overstap verder hebben aangewakkerd. Zelf liet Horner zich tijdens zijn bezoek niet in de kaarten kijken over zijn toekomst. Tegenover de media bleef hij terughoudend en gaf hij geen duidelijk antwoord op de vraag of hij, net als bijvoorbeeld Günther Steiner, een rol in de MotoGP ambieert.

LEES OOK: Toto Wolff genoot van ‘show’ in Miami, maar lonkt naar V8-motor

Sinds zijn vertrek bij Red Bull in 2025 is bekend dat Horner zocht naar manieren om terug te keren in de Formule 1. Alpine-topadviseur Flavio Briatore bevestigde eerder dat hij had geprobeerd zich in te kopen bij de Franse renstal. De 52-jarige Engelsman is een van de meest succesvolle teambazen in de geschiedenis van de sport, maar staat sinds enkele maanden aan de zijlijn. Zijn palmares spreekt echter voor zich: bij Red Bull veroverde hij acht coureurstitels en won hij zes keer het constructeurskampioenschap. In Jerez probeerde hij de geruchten rond een F1-rentree te temperen. “Ik bij Alpine? Er is altijd veel giswerk”, lachte hij tegenover Sky Sports. “Voorlopig zit ik nog in gardening leave en heb ik geen haast. Als die periode voorbij is, zien we wel verder.”

NU ONLINE: 40 pagina’s Racespecial GP Miami: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.