Juan Pablo Montoya vindt dat de FIA strenger moet optreden tegen Max Verstappen. De Nederlander was de afgelopen maanden uitgesproken kritisch over de nieuwe F1-reglementen. Uitspraken als ‘Formule E op steroïden’ en vergelijkingen met Mario Kart gingen de hele wereld over. Volgens Montoya is constructieve feedback geoorloofd, maar moet de FIA zware straffen uitdelen wanneer Verstappen de sport bewust door het slijk haalt.

“Je moet respect tonen voor de sport”, aldus Montoya in een podcast van de BBC. “Ik heb er geen problemen mee als een coureur de reglementen niet leuk vindt, maar er zouden consequenties moeten volgen wanneer je op deze manier over je beroep en je eigen sport spreekt”, doelde de Colombiaan op de uitlatingen van Verstappen. Hij suggereerde dat criticasters in het vervolg zelfs aanzienlijke strafpunten zouden moeten krijgen, zodat een schorsing boven hun hoofd hangt – bij twaalf strafpunten op je licentie moet je één race uitzitten.

‘Zet hem aan de kant’

“Zet hem (Verstappen, red.) aan de kant”, aldus Montoya. “Geef hem zeven, acht strafpunten op zijn rijbewijs. Ik garandeer je dat hij daarna wel anders piept.” Ook tijdens de afgelopen GP van Miami, waarin de FIA enkele reglementaire wijzigingen doorvoerde om de kwaliteit van het racen te verbeteren, bleef Verstappen uitgesproken kritisch. Overigens was hij niet de enige; Lando Norris – die tweede werd in Florida – stelde na afloop dat de Formule 1 ‘van de batterij af moet’.

LEES OOK: Isack Hadjar wijst naar zichzelf na crash in Miami: ‘Was niet geconcentreerd’

Montoya benadrukte dat hij geen bezwaar heeft wanneer coureurs hun mening uiten over de reglementen, maar dat de kritiek wel constructief moet blijven. “Ik zeg niet dat je de reglementen leuk moet vinden”, verduidelijkte de zevenvoudig racewinnaar. “Als je ze niet leuk vindt, heb je altijd het recht om je mening te geven. Maar ga een F1-auto niet vergelijken met Mario Kart.” Hij legde tot slot uit dat uitspraken van coureurs ook worden beïnvloed door de politiek binnen het team. “Er spelen twee dingen mee: ten eerste wat een coureur echt voelt, en ten tweede wat het team hem waarschijnlijk vraagt te zeggen”, lichtte hij toe. “De politiek in de sport is erg belangrijk, en de boodschap die coureurs uitdragen wordt vaak gestuurd. Het team zal hen opdragen zich ergens over uit te spreken, omdat het hen kan helpen.”

NU ONLINE: 40 pagina’s Racespecial GP Miami: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.