Isack Hadjar kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn GP van Miami, waarin hij zijn sterke opmars vroegtijdig beëindigde in de muur. De Fransman moest na een diskwalificatie vanuit de pitstraat starten, maar werkte zich al snel naar voren en had zicht op een sterke finish. Als enige coureur op de harde band maakte hij indruk met meerdere inhaalacties – totdat het in ronde vijf misging in de chicane.

Bij het insturen van de chicane raakte Hadjar de muur, waarna zijn stuurinrichting brak en hij bij het uitkomen hard in de vangrail werd geslingerd. De frustratie was direct zichtbaar: de Red Bull-coureur sloeg herhaaldelijk op zijn auto en stuur. “Dit was een zware klap”, reageerde hij na afloop tegenover de pers. “Ik baal altijd enorm als ik de auto sloop. Daarbij denk ik dat ik vandaag makkelijk punten had kunnen scoren, gezien de snelheid die we hadden. Dus ik heb het eigenlijk zelf weggegooid.”

Over het incident zelf bleef Hadjar opvallend eerlijk. “Ik kan het me niet echt herinneren, want het ging heel snel. Dus ik heb geen goed beeld van wat er precies gebeurde; het voelde gewoon als een flinke klap.” Hij wees vooral naar een gebrek aan focus als oorzaak van de crash. “Ik was gewoon even niet scherp, en toen was het meteen gedaan. Ik raakte de muur en kon niets meer doen. Het laat maar weer zien hoe belangrijk concentratie is – en die ontbrak op dat moment.”

Fouten van het team

Tot het moment van de crash voelde Hadjar zich juist sterk in de auto. “Ik voelde me eerlijk gezegd geweldig in die eerste paar ronden”, zei hij. “Inhalen ging me gemakkelijk af; het tempo was goed. Ik sta te popelen om weer te racen. Dat ik nu drie weken moet wachten, is wel frustrerend.”

LEES OOK: Russell voelt druk van ontketende Antonelli: ‘Fantastische coureur’

De jonge Parijzenaar erkent dat het hele weekend niet vlekkeloos verliep voor hem en het team. “Zowel het team als ik hebben fouten gemaakt”, voegde Hadjar eraan toe. “Het was eerlijk gezegd een beetje een ramp voor ons allebei. We moeten nu samenwerken en kijken wat we richting de volgende race kunnen verbeteren. Wel zien we dat er meer vermogen in de auto zit. Het is niet langer zo’n probleem om Q3 te halen, wat in de eerste races nog wel zo was. Vandaag lukte het niet, maar ik voel me nog steeds sneller dan in de afgelopen twee Grands Prix. Het is duidelijk dat we vooruitgang hebben geboekt – kijk maar naar wat Max (Verstappen, red.) gisteren heeft laten zien”, doelde hij op de kwalificatie van de Nederlander.

NU ONLINE: 40 pagina’s Racespecial GP Miami: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.