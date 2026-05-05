George Russell blijft overtuigd van zijn eigen kunnen in de titelstrijd, ondanks een lastig weekend in Miami, waarin hij voor de derde keer op rij werd overtroffen door teamgenoot Kimi Antonelli. De Brit begon het seizoen sterk met overwinningen in Australië en de sprintrace in China, maar moest de afgelopen races toezien hoe de jonge Italiaan langzaamaan de rol van titelfavoriet overnam.

In Miami werd het verschil tussen beide Mercedes-coureurs pijnlijk zichtbaar. Antonelli pakte poleposition en reed onbedreigd naar de overwinning, terwijl Russell op ruime afstand als vierde finishte, op 43 seconden van zijn teamgenoot. Daarmee liep Antonelli verder uit in het kampioenschap; het gat na vier races al twintig punten.

‘Echte test komt nog’

Toch weigert Russell te twijfelen aan zijn eigen niveau. “Hij (Antonelli, red.) is een fantastische coureur en is vanaf dag één uitzonderlijk snel geweest”, verklaarde hij tegenover Sky Sports. “Hij heeft als jonge coureur alle kampioenschappen gewonnen. Ik heb nog steeds vertrouwen in mezelf en ik heb dit ook al meegemaakt – het is niet alsof ik ben vergeten hoe je moet rijden. Het is gewoon een beetje een lastige periode, maar we hebben pas vier races achter de rug. Er is nog een lange weg te gaan en ik denk dat we de komende weken de zaken opnieuw zullen bekijken.”

De race in Miami verliep bovendien moeizamer dan gehoopt, mede door de karakteristieken van het circuit. “Een moeilijke race”, zei Russell over zijn eigen prestaties. “Het begin voelde oké. In de eerste ronden mengde ik me in de strijd, maar op de harde banden was ik nergens meer. Pas in de laatste tien ronden kon ik nog wat uithalen en waren we veel competitiever. Ik heb een aantal behoorlijke veranderingen aangebracht aan mijn differentiëlen en rembalans, waardoor ik veel meer in de buurt kwam van Antonelli”, lichtte de Brit toe. Samenvattend: “Het was geen goed weekend, maar ik weet ook dat ik dit een erg lastig circuit vind. De echte test komt over een paar races.”

