Max Verstappen heeft ook in de Verenigde Staten een grote schare supporters, zo bleek maar weer tijdens het afgelopen raceweekend in Miami. Toch kwamen zijn trouwste fans dit keer uit Nederland: naast vriendin Kelly Piquet waren ook zijn moeder, zus Victoria en zijn twee neefjes van de partij. Voor Verstappen is het belangrijk dat zijn familie af en toe langs de baan of in de garage aanwezig is. “Ik zie hen natuurlijk niet vaak”, reageerde hij openhartig.

Beelden van Verstappens familie gingen dit weekend het hele internet over; de viervoudig wereldkampioen werd meermaals vastgelegd met zijn zus en neefjes. Laatstgenoemden vertonen opvallend veel gelijkenissen met hun racende oom, wat veel losmaakte bij internationale fans: “Wat lijken ze op hem”, klonk het op sociale media. Verstappen is vooral dankbaar dat zij hem af en toe kunnen aanmoedigen – in zijn drukke F1-bestaan heeft hij nauwelijks tijd voor familie.

“Ik zie hen inderdaad niet heel vaak”, gaf Verstappen toe in een onderonsje met de Nederlandse pers, waaronder FORMULE 1 Magazine. “Dan is het heel fijn dat we er op deze manier een leuk weekend van kunnen maken.” In het verleden presteerde Verstappen opvallend goed in het bijzijn van zijn zus Victoria. Heeft haar aanwezigheid ook geholpen in Miami? “Dat zal zij natuurlijk ook zeggen, dan kan ze nog veel vaker komen”, grapte hij. “Maar natuurlijk geniet ik ervan als ze erbij zijn, absoluut.”

