Max Verstappen moest zich tijdens de GP van Miami een weg door het middenveld banen. Hoewel hij vanaf de eerste startrij vertrok, viel de Nederlander in de openingsronde ver terug na een spin. Vanaf P9 werkte hij zich weer naar voren, maar hij kwam uiteindelijk snelheid tekort om een podiumplaats uit het vuur te slepen – hij strandde op de vijfde plaats. Carlos Sainz uitte tijdens de race nog kritiek op de rijstijl van Verstappen, maar daar was hij nauwelijks van onder de indruk.

Na een vroege pitstop bevond Verstappen zich achterin het middenveld, waarna hij zich één voor één langs zijn concurrenten knokte. Toen hij uiteindelijk ook Carlos Sainz passeerde, ging dat niet zonder slag of stoot – althans, zo oordeelde de Spanjaard. “Hij (Verstappen, red.) duwde me eraf”, fulmineerde hij over de boordradio. “Hij denkt dat hij zomaar alles kan doen omdat hij in het middenveld racet.”

Jungle

Na afloop lichtte Sainz zijn commentaar verder toe. “Geen disrespect, maar wat hij deed in bocht zeventien was bijna een soort lancering”, aldus de Williams-coureur. Onnodig, zo legde hij uit. “Max weet dat wij in het middenveld toch niet met hem kunnen vechten en dat we hem op een gegeven moment wel voorbij moeten laten. Waarschijnlijk kwam het voort uit wat frustratie na die spin en zijn drang om zo snel mogelijk weer naar voren te komen. Maar goed, dat is racen. Ik wil er ook niet te veel kritiek op leveren. Op dat moment voelde het alsof we zouden crashen, en hij passeerde me bovendien buiten de baan, waardoor ik drie plekken verloor.”

Verstappen werd na afloop van de race geconfronteerd met de kritiek van Sainz, maar hij lachte die eenvoudig weg. “Het middenveld is gewoon een beetje een jungle”, grapte hij. Zelf was hij voorzichtig positief over zijn optreden in Miami. De Nederlander kon duidelijk beter uit de voeten met zijn geüpgradede Red Bull, al heeft het team nog een lange weg te gaan.

