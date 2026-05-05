FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem ziet een mogelijke nieuwe rol voor Christian Horner binnen de Formule 1 wel zitten. De voormalig Red Bull-teambaas werd in 2025 ontslagen na een periode van sportieve tegenvallers. Bovendien zorgde hij in 2024 voor controverse vanwege aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag. Desalniettemin heeft Horner een bewezen staat van dienst, en Sulayem is ervan overtuigd dat een eventuele rentree de sport ten goede zou komen.

Horner stond sinds 2005 aan het roer van het F1-team van Red Bull en leidde het team naar acht coureurstitels en zes constructeurstitels. Vorig jaar werd hij na afloop van de Britse GP echter abrupt ontslagen. Het is inmiddels bekend dat hij achter de schermen voorzichtig werkt aan een rentree. Alpine lijkt vooralsnog de meest voor de hand liggende optie voor Horner, al wordt hij inmiddels ook gelinkt aan een topfunctie binnen de organisatie van de MotoGP. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem, een oud-bondgenoot van de 52-jarige Brit, gunt hem echter een snelle comeback in de Formule 1.

“Wie kan de naam van Christian Horner uit de autosport en de Formule 1 wissen? Dat kan niet”, stelde hij tegenover de media in Miami. “Hij is altijd succesvol geweest. Maar succes heeft ook vijanden, zoals we weten. Als je het mij vraagt, missen we hem in deze sport, en persoonlijk mis ik hem echt. We houden gelukkig veel contact.” Over de rol van Horner binnen de Formule 1 voegde hij toe: “Hij was goed voor het team én goed voor de sport. We zouden hem graag terugzien.”

Kwestie van tijd?

Sulayem hintte erop dat het slechts een kwestie van tijd is voordat Horner zijn rentree maakt: “Iemand zoals hij vindt altijd wel zijn weg terug.” De Emirati is zich bewust van het controversiële verleden van de Brit, maar benadrukt dat een karakter als Horner de sport ten goede komt. “Hij heeft een zuiver hart. Ik zeg altijd tegen hem: ‘Je praat te veel, maar je bedoelt er niets kwaads mee.’ En hij wil echt terugkomen”, onderstreepte de FIA-voorzitter. “Zoals ik al zei, ik spreek hem regelmatig en ik heb het gevoel dat hij terugkomt. Als hij eenmaal terug is, zal het zijn alsof hij gewoon op vakantie is geweest.”

Los van de aantijgingen rond grensoverschrijdend gedrag – waarvan Horner werd vrijgesproken – zorgde de Engelsman geregeld voor opschudding in de paddock. Met name de onderlinge rivaliteit met Toto Wolff werd vaak breed uitgemeten. Volgens Sulayem wordt deze geschiedenis echter overschaduwd door de successen van Horner. “Als iemand zo’n verleden heeft, hoef je niet te twijfelen aan zijn geloofwaardigheid”, merkte hij op. “Mensen zullen naar hem toe komen. Ik wil slechts mijn ideeën delen”, zei Sulayem tot slot. “Zijn palmares is indrukwekkend en ik mag hem graag. Hij is een markante figuur in de sport.”

