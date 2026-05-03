De toekomst van Max Verstappen blijft een heet hangijzer binnen de Formule 1. Met de introductie van de nieuwe reglementen in 2026 heeft de viervoudig wereldkampioen meermaals laten doorschemeren te twijfelen aan zijn toekomst in de sport. Zijn Red Bull-contract loopt tot eind 2028, maar dit seizoen lijkt hij zich steeds vaker op andere disciplines te richten. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem rekent er echter op dat Verstappen voorlopig op zijn plek blijft.

“De Formule 1 is groter dan wie dan ook”, verklaarde Ben Sulayem tegenover de pers in Miami. “Voorzitters komen en gaan, teams komen en gaan, promotors komen en gaan, coureurs komen en gaan”, aldus de Emirati, doelend op Verstappen. In Florida kreeg hij de kans om de Nederlander persoonlijk te spreken: “Ik heb hem net ontmoet en hij was positief.” Ben Sulayem suggereerde dat de kritiek van Verstappen mogelijk voortkomt uit de huidige competitiviteit van Red Bull. “Als je plotseling niet meer wint, laat je je natuurlijk horen – en dat begrijp ik. Het hoort bij de cyclus van de sport. Hij heeft vier titels gewonnen; wat denk je dat anderen toen over hem zeiden?”

Wil Verstappen wel vertrekken?

De FIA-voorzitter illustreerde dat met een voorbeeld: “Toto (Wolff, red.) zegt nu: ‘Iedereen is tegen me.’ Dan zeg ik: ‘Ja, maar toen Red Bull alles won, was iedereen tegen Christian Horner.’ Zo gaan die dingen. Mensen roepen van alles, maar de vraag is of ze het ook echt menen. Natuurlijk zullen we Verstappen missen als hij vertrekt, maar de sport draait door. Zoveel sterren en teams zijn gekomen en gegaan, maar de Formule 1 zal altijd blijven bestaan – en de FIA ook.”

LEES OOK: FIA-voorzitter Ben Sulayem bevestigt terugkeer V8-motoren: ‘In 2030 of 2031’

Ben Sulayem – naar eigen zeggen een ‘fan van Verstappens rijstijl’ – prees bovendien de mentale veerkracht van de Red Bull-coureur. “Hij laat zich niet afleiden. Hij is sterk, niet alleen in zijn rijstijl, maar ook mentaal. Maar na wat er vorig jaar en dit jaar is gebeurd, heb ik het gevoel dat hij zich iets nadrukkelijker uitspreekt. Maar is wat hij zegt ook wat hij werkelijk wil? Ik denk van niet.”

Lees hier alles over GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.