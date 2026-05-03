Na de GP Miami blijft de Formule 1 in Noord-Amerika voor de Grand Prix van Canada. Drie weken na de race op het Miami International Autodrome reist de koningsklasse af naar Circuit Gilles Villeneuve in Montréal. Het semi-stratencircuit, bekend om zijn hoge snelheden en de beruchte ‘Wall of Champions’, is het tweede sprintweekend sinds de invoering van de regelwijzigingen. De sessies vinden vanwege het tijdsverschil plaats in de Nederlandse avonduren. Bekijk hieronder het volledige tijdschema van de GP van Canada 2026.

Max Verstappen maakte sinds de terugkeer van de GP Canada na de coronapandemie de dienst uit. In 2022, 2023 en 2024 won de Nederlandse wereldkampioen er drie keer achter elkaar. George Russell maakte in 2025 een einde aan de reeks, terwijl Andrea Kimi Antontelli zijn eerste podiumplaats veiligstelde. Ook de GP Canada is dit jaar een sprintweekend, waardoor er wederom maar een vrije training op de planning staat voor de koningsklasse.

Tijdschema GP Canada 2026

Vrijdag 22 mei

Eerste vrije training: 18.30 – 19.30 uur

Sprintkwalificatie: 22.30 – 23.14 uur

Zaterdag 23 mei

Sprint: 18.00 – 19.00 uur

Kwalificatie: 22.00 – 23.00 uur

Zondag 24 mei

Race: 22.00 – 00.00 uur

