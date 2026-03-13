Netflix gaat binnenkort zijn eerste F1-race live uitzenden. De streaminggigant slaat de handen ineen met concurrent Apple TV en brengt in mei de Grand Prix van Canada naar Amerikaanse abonnees. Sinds 2026 heeft Apple de exclusieve uitzendrechten voor de koningsklasse in Amerika in handen. Met deze samenwerking komt de Netflix-docuserie Drive to Survive, die bijdraagt aan de ongekende populariteit van de Formule 1 in de Verenigde Staten, ook naar Apple TV.

Een F1-deal tussen Netflix en Apple TV is opvallend, omdat beide bedrijven concurreren op dezelfde streamingmarkt. Eddy Cue, senior vicevoorzitter van Services bij Apple, benadrukt dat het om een onverwachte maar strategische samenwerking gaat. “We zijn ontzettend blij om iets aan te kondigen wat niemand had verwacht”, reageerde hij in een officieel persbericht. “Netflix heeft sinds de lancering van Drive to Survive een cruciale rol gespeeld in de opkomst van de Formule 1, en we zijn verheugd om deze F1-content breder beschikbaar te maken voor nieuwe en bestaande Amerikaanse fans.”

Livesport op Netflix

Netflix krijgt op zijn beurt de kans om een F1-race live uit te zenden. Het bedrijf richt zich de laatste jaren steeds meer op livesport. Toen de Amerikaanse uitzendrechten in 2025 opnieuw in de verkoop kwamen, werd gefluisterd dat de streamingdienst mogelijk zou meedingen. Echter, uiteindelijk trok Apple aan het langste eind. Naar verluidt betaalt de techgigant zo’n 140 miljoen dollar per seizoen, aanzienlijk meer dan de 90 miljoen dollar die ESPN – een dochterbedrijf van Disney – per seizoen neerlegde.

Apple sloot een vijfjarige deal met de sport en biedt alle races vanaf dit jaar aan via streamingdienst Apple TV+. De samenwerking volgt op het succes van F1: The Movie, de kaskraker met Hollywoodster Brad Pitt als fictieve Formule 1-coureur, die mede door Apple werd geproduceerd. Naast het uitzenden van de reguliere Formule 1-sessies integreert Apple de sport ook in andere onderdelen van het bedrijf, zoals Apple News, Apple Maps, Apple Music, Apple Sports en Apple Fitness+. Het bedrijf wil de Formule 1 stevig verankeren in het leven van Amerikaanse fans.

