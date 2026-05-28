Sergio Pérez was halverwege de Grand Prix van Canada onderweg naar de pitstraat, toen ineens de rechtervoorwielophanging van zijn Cadillac het begaf. De Mexicaan schrok zich rot, omdat er geen directe aanleiding was voor de ineenstorting van de ophanging. ‘We moeten het nog onderzoeken en hopelijk gauw aanpakken’, stelt de Mexicaan.

Sergio Pérez reed in ronde 39 de pitstraat in, toen op dat moment de rechtervoorwielophanging van zijn Cadillac het begaf. De Mexicaan schrok zich rot en liet een spoor aan brokstukken achter op de ingang van de pitstraat. De race van Pérez was meteen klaar. De schade aan de auto kwam uit het niets: de Cadillac-coureur was voorafgaand aan het moment bijvoorbeeld niet tegen de muur of agressief over de kerbstones gereden.

Pérez maakte meteen na de race duidelijk dat Cadillac gauw de precieze oorzaak moet achterhalen. “Het is iets wat we moeten begrijpen en onder controle moeten krijgen, want wat er gebeurt en is gebeurd, is verre van ideaal,” zei hij tegen de aanwezige media in Montreal. “Het is iets wat we moeten onderzoeken en hopelijk gauw aanpakken. Ik denk dat we operationeel gezien nog veel tekortschieten en dat we niet de vooruitgang boeken die we op het gebied van prestaties wel boeken. We moeten onszelf in staat stellen om de prestaties van de auto op dit moment te maximaliseren.”

Verkeerde bandenstrategie

De problemen aan de rechtervoorwielophanging waren niet het enige die roet in het eten gooiden voor Pérez in Montreal. Net als McLaren gokte Cadillac met intermediatebanden aan de start op de verkeerde strategie. De voorspelde regen boven Montreal bleef uit. “Bij de start had ik al het gevoel dat het iets minder regende, maar het werd al heel snel duidelijk dat we op de verkeerde banden hadden gegokt”, legde de Cadillac-coureur uit. “Binnen drie ronden waren de banden helemaal versleten, en dat was het grootste probleem. Maar hadden ook wel een goed tempo later.”

