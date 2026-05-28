Het team van Cadillac overweegt naar verluidt om Valtteri Bottas als coureur weg te sturen. Aanleiding zouden de tegenvallende prestaties van de Fin in vergelijking met teamgenoot Sergio Pérez zijn. Mocht Bottas inderdaad bij Cadillac moeten vertrekken, dan zou Formule 2-coureur Colton Herta op pole staan om de Fin te vervangen.

Valtteri Bottas rijdt dit jaar voor het eerst voor het team van Cadillac. De Fin moest in 2024 afscheid nemen bij Sauber en stond vervolgens een jaartje als reservecoureur voor Mercedes aan de zijlijn. Dit seizoen maakte Bottas zijn rentree, maar het is de vraag hoelang hij nog heeft in de koningsklasse.

Herta

Zowel Sky Italia als het Duitse BILD meldt dat het uitblijven van prestaties bij de Fin hem zijn stoeltje zou kunnen kosten. Bottas zou minder goed presteren dan zijn teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan eindigde in twee van de drie Grands Prix die beide Cadillac-coureurs konden uitrijden, voor de Fin. Mocht Bottas inderdaad worden weggestuurd bij het Amerikaanse team, dan zou naar verluidt Colton Herta klaarstaan als vervanger.

Herta is momenteel testcoureur bij de Amerikaanse renstal en rijdt in de Formule 2 voor het door Cadillac gesteunde Hitech. De voormalig IndyCar-coureur moet nog wel de nodige punten voor zijn FIA-superlicentie behalen. Op dit moment komt hij vijf punten tekort om in de Formule 1 te mogen rijden. Met een achtste plaats of beter in het F2-kampioenschap kan Herta zes punten binnenhalen. De Amerikaan staat momenteel met 16 behaalde punten in drie rondes twaalfde in het F2-kampioenschap.

