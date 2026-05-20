Het F1-team van Cadillac brengt tijdens het raceweekend in Canada opnieuw een upgradepakket mee voor de MAC-26. Na de eerste grote update in Miami volgt in Montréal direct een nieuwe stap in de ontwikkeling van de auto. Volgens coureur Sergio Pérez heeft het nieuwe team ‘enorme haast’ met het verbeteren van de prestaties, in de hoop aansluiting te vinden bij onder meer Aston Martin. Alles om te voorkomen dat het team hekkensluiter wordt in het eerste F1-seizoen van Cadillac.

De druk om te verbeteren is groot, zeker in de directe vergelijking met Aston Martin. “We hebben enorme haast om de prestaties te verbeteren, want we weten dat Aston Martin zich gaat verbeteren en we willen niet achterblijven”, aldus Sergio Pérez na afloop van de GP van Miami. Die urgentie gaat hand in hand met tevredenheid over de eerste stappen die het team dit jaar heeft gezet, al blijft het volgens de Mexicaan vooral een kwestie van doorontwikkelen en finetunen.

“Miami was een belangrijke opsteker voor ons”, vervolgde Pérez. “We hadden vanaf het begin veel tempo en lieten zien dat we grote upgrades kunnen doorvoeren die op de baan resultaat opleveren. Dat is erg bemoedigend. Nu is het een kwestie van de boel verfijnen en het ware potentieel uit alle onderdelen halen. Als dat lukt, denk ik dat we dichter bij de kopgroep zullen komen.”

Momentum

Ook vanuit de teamleiding wordt de vooruitgang in Miami gezien als een belangrijke graadmeter richting Canada. Teambaas Graeme Lowdon benadrukt dat het team het momentum moet vasthouden en verder moet bouwen op de recente vooruitgang. “Het team presteerde erg goed in Miami”, vulde hij aan. “We introduceerden ons eerste grote upgradepakket, wat leidde tot een merkbare prestatieverbetering, en opnieuw haalden beide auto’s in zowel de Sprint als de Grand Prix de finish. Dat is een geweldig resultaat voor ons.”

“Het team voerde ook twee pitstops uit die tot de tien snelste van het weekend behoorden, wat aantoont dat we vanuit operationeel oogpunt in een sterke opwaartse lijn zitten”, besloot de Brit. “Het doel in Montréal, een circuit dat heel anders is dan dat in Miami, is om op dat momentum voort te bouwen en deze vooruitgang verder door te zetten.”

