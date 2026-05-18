Toto Wolff werd in Miami verrast door het tempo van de Red Bull RB22. In de handen van Max Verstappen kon de bolide vooraan het veld meestrijden om de podiumplaatsen, al eindigde de wereldkampioen uiteindelijk op de vijfde plaats. Of de pikorde op de grid in Canada weer hetzelfde zal zijn als in Florida, is nog maar de vraag. Wolff bevestigt dat Mercedes upgrades zal meenemen naar Circuit Gilles Villeneuve.

Mercedes pakte in Miami inmiddels de vierde zege van het jaar voor de Zilverpijlen. Voor de derde keer op rij reed Andrea Kimi Antonelli als eerste over de finishlijn. Ondanks dat Mercedes haar zegereeks in 2026 zo voortzet, houdt teambaas Toto Wolff de concurrentie nauwlettend in de gaten.

“We staan ​​nog maar aan het begin van deze nieuwe reglementencyclus en de ontwikkelingscurve is erg steil, dus we hadden verwacht dat McLaren, met een aanzienlijk updatepakket, minstens een halve seconde zou winnen”, vertelt Wolff aan Gazzetta dello Sport. Hoewel de teambaas de progressie bij McLaren wel had verwacht, werd hij verrast door een andere rivaal. “Ik moet zeggen dat Red Bull een grote verrassing was, want ze hebben een enorme stap voorwaarts gezet. Van meer dan een seconde achter de leider rijden ze nu vooraan, vechtend (tegen de topteams, red.) met Verstappen.”

Mercedes zit niet stil

In Miami maakte de progressie bij zowel McLaren als Red Bull echter nog niks uit voor de pikorde, met een volgende zege voor Mercedes. Toch benadrukte de Oostenrijker dat zijn team zal blijven streven naar een sterkere positie in het klassement van 2026, met verdere upgrades gepland voor Canada. “We zullen ook upgrades in Canada introduceren, maar ik denk dat het normaal is dat de prestaties dit jaar van race tot race verschillen,” aldus Wolff.

