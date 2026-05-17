GT3-coureur Maro Engel betreurt de problemen bij het team van Max Verstappen tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Na een overtuigende stint van de Nederlandse F1-coureur leek de #3 Mercedes af te stevenen op een glansrijke overwinning. Problemen tijdens de stint van Daniel Juncadella gooiden echter roet in het eten. De #80 Mercedes – met onder anderen Engel achter het stuur – erfde de koppositie.

“Het is natuurlijk erg jammer voor het team van Verstappen”, reageerde Maro Engel nadat hij zijn auto had afgestaan aan Fabian Schiller. “Ik heb echt medelijden met die jongens.” Tegelijkertijd profiteerde hij van de problemen bij het zusterteam; RAVENOL ligt nu op koers om de race te winnen. “Alles verloopt tot nu toe goed voor ons”, voegde Engel eraan toe. “De auto loopt goed, voelt prettig aan en natuurlijk ligt de focus nu op het probleemloos doorkomen van de resterende uren.”

LEES OOK: Nürburgring-vedette begraaft de strijdbijl, looft aanpak Verstappen: ‘Oprechte passie’

Engel was ’s nachts nog verwikkeld in een hevig duel met Max Verstappen. De Nederlander wist hem in het donker voorbij te steken en hield de #80 Mercedes daarna op gepaste afstand. Eerder deze week begroef de Duitser de strijdbijl al. Tijdens Verstappens eerste proefrondjes op de Nürburgring in 2025 – toen nog onder het pseudoniem Franz Hermann – beschuldigde hij de Nederlander ervan met een speciale afstelling te rijden. Verstappen ontkrachtte die geruchten later met een felle boodschap op sociale media.

LEES OOK: Zo kijk je live naar de 24 uur van de Nürburgring met Max Verstappen

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.