GT3-coureur en oud-winnaar van de 24 uur van de Nürburgring Maro Engel looft de aanpak van Max Verstappen in aanloop naar diens 24-uursdebuut. Tijdens Verstappens eerste uitstapje naar The Green Hell plaatste de Duitser echter nog vraagtekens bij de snelheid van de F1-coureur. Toen hij in mei 2025 onder het pseudoniem ‘Franz Hermann’ zijn eerste proefrondjes reed, suggereerde Engel dat Verstappen met een snellere afstelling reed, tot groot ongenoegen van de Nederlander.

Hoewel Verstappen dit weekend onder de vlag van zijn eigen raceteam in actie komt, wordt zijn Mercedes-AMG GT3 gerund door Winward Racing. Datzelfde team is ook verantwoordelijk voor de Mercedes van RAVENOL, het fabrieksteam van onder anderen Maro Engel. Tijdens een persconferentie in aanloop naar de 24-uursrace sprak de Duitser vol lof over de samenwerking met Verstappen.

Talent

“Hij is net als de andere zeven Winward-coureurs, al is hij misschien gezegend met nét iets meer talent”, lachte Engel. “Maar hij is heel nuchter en wil absoluut geen speciale behandeling. Hij komt bovendien heel benaderbaar over, ook richting de bredere gemeenschap van amateurcoureurs. Natuurlijk beschikt hij over alle vaardigheden en expertise van een professionele coureur, maar tegelijkertijd heeft hij ook een oprechte passie voor de Nordschleife.”

Vorig jaar leek Engel er nog op gebrand de snelheid van Verstappen alias ‘Franz Hermann’ te relativeren. “De auto reed volgens DTM-specificaties, met minder gewicht, meer vermogen en een lagere rijhoogte dan in de NLS”, schreef hij destijds op sociale media. “Dat is niet waar”, reageerde Verstappen fel. “Verspreid geen geruchten als je ergens geen verstand van hebt.” Tijdens de daaropvolgende GP van Imola kwam de Nederlander nogmaals terug op de kwestie. “Het was gewoon dom commentaar”, verklaarde hij. “Ik kwam daar vooral om te leren. Andere coureurs voelen zich dan meteen aangevallen, maar het is niet alsof ik daar kom om anderen af te zeiken. Ik geniet er gewoon van en dan krijg je dat soort opmerkingen. Dat is totaal onnodig, vind ik. Ik heb daar totaal niet om gevraagd.”

