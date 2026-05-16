Het team van Max Verstappen kwalificeerde zich vrijdag als vierde voor de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander – die dit weekend zijn debuut maakt in de Duitse klassieker – moest twee ABT Lamborghini’s en de Audi van Christopher Haase voor zich dulden. Tweevoudig winnaar Nicky Catsburg, wiens GT3-Lamborghini op de tweede startplek staat, vertelt tegenover Formule1.nl dat Verstappen Racing stiekem een perfecte uitgangspositie heeft vanaf P4.

Daniel Juncadella, hypercarcoureur in het WEC, noteerde vrijdag de vierde tijd in de beslissende topkwalificatie. Daarmee vertrekt de inmiddels befaamde Mercedes-AMG GT3 van Verstappen Racing zaterdag vanaf de tweede startrij. Op de eerste rij staan de Lamborghini’s van Red Bull ABT, waaronder de groene bolide van onder anderen Nicky Catsburg. De Nederlander, die de 24-uursrace in 2020 en 2023 op zijn naam schreef, legt uit dat men in de Verstappen-garage allerminst ontevreden zal zijn over die kwalificatie.

Balance of Performance

“Je krijgt natuurlijk te maken met de BoP (Balance of Performance, red.)”, legde de Amersfoorter uit. “In de GT3 rijden zoveel verschillende typen auto’s rond, dat de organisatie moet ingrijpen om een gelijk speelveld te creëren. Zo’n Lamborghini is bijvoorbeeld niet te vergelijken met een BMW M4.” Voor Catsburg betekende de BoP dat het minimumgewicht van zijn auto met vijf kilogram werd verhoogd. “Maar ik heb gisteren weinig gegeten, dus dat helpt”, grapte hij.

De 38-jarige coureur legde uit dat het team van Verstappen bewust wat tijd heeft laten liggen om maar niet op de eerste startrij terecht te komen; in dat geval had de organisatie mogelijk strenger ingegrepen met aanvullende BoP-maatregelen. Dankzij de vierde startplek zijn de eisen onveranderd gebleven ten opzichte van eerdere sessies. “Bij Verstappen hebben ze het eigenlijk perfect gedaan”, gaf Catsburg toe. “Vanaf P4 of P5 heb je misschien wel de beste uitgangspositie.” Toch luistert die tactiek nauw. “Je wilt natuurlijk ook niet té ver terugzakken”, besloot hij. “Dan verlies je bij de start zomaar een halve minuut en loop je direct achter de feiten aan.”

De ABT Lamborghini van onder anderen Nicky Catsburg vertrekt zaterdag vanaf de tweede startplek (Getty Images)

