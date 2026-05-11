De 24 uur van de Nürburgring staat voor de deur! Dit jaar zijn er extra veel ogen gericht op de endurance-klassieker door de deelname van viervoudig F1-kampioen Max Verstappen. In een uiterst competitief deelnemersveld treft de Nederlander ook diverse landgenoten, onder wie meerdere oud-winnaars van de beruchte etmaalrace. We zetten alle Nederlandse coureurs die komend weekend The Green Hell trotseren op een rij.

Max Verstappen komt met zijn eigen Verstappen Racing uit in de hoogste SP9-klasse, in een Mercedes-AMG GT3. Hij krijgt versterking van de Spanjaard Daniel Juncadella, de Fransman Jules Gounon en de Oostenrijker Lucas Auer. Geen landgenoten dus. Elders in het deelnemersveld zijn echter wél Nederlanders te vinden. Op de langste deelnemerslijst in ruim tien jaar tijd – er doen dit jaar liefst 161 teams mee – staan in totaal 26 Nederlanders.

Alle oud-winnaars

Alle Nederlanders die ooit de 24 uur van de Nürburgring hebben gewonnen, zijn dit weekend van de partij. Vaste FORMULE1.nl-columnist Jeroen Bleekemolen doet mee, evenals Nicky Catsburg, Robin Frijns en Duncan Huisman. Een groot deel van de Nederlanders komt – net als Verstappen – uit in GT3-bolides. Catsburg en Frijns hebben respectievelijk een Lamborghini en een BMW tot hun beschikking.

Porsche-veteraan Loek Hartog komt ondertussen uit namens twee verschillende teams; hij rijdt tweemaal in een 911 GT3. Tom Coronel staat ook twee keer op de deelnemerslijst; hij rijdt met twee GT3’s van Audi, maar neemt deel in de AT1-klasse. De auto met startnummer #19 deelt hij met oud-winnaar Duncan Huisman en Jan Jaap van Roon. Verder nemen Morris Schuring en Thierry Vermeulen wél deel in de SP9-klasse, met respectievelijk een Porsche en een Ferrari.

Nederlandse coureurs in de 24 uur van de Nürburgring

Naam:Klasse:Team:Auto:Startnummer:
Max VerstappenSP 9Mercedes-AMG Team Verstappen RacingMercedes-AMG GT3#3
Jan Jaap van RoonAT1Max Kruse RacingAudi R8 LMS GT3 evo II#19
Tom CoronelAT1Max Kruse Racing
Max Kruse Racing		Audi R8 LMS GT3 evo II#19 – #75
Duncan HuismanAT1Max Kruse RacingAudi R8 LMS GT3 evo II#19
Roelof BruinsSP 9Hankook CompetitionPorsche 911 GT3 R (992) Evo26#30
Mex JansenSP 9Walkenhorst MotorsportAston Martin Vantage AMR GT3 EVO#39
Morris SchuringSP 9Falken MotorsportsPorsche
911 GT3 R (992) Evo26		#44
Thierry VermeulenSP 9REALIZE KONDO RACING with RinaldiFerrari 296 GT3 Evo26#45
Daan “Arrow” PijlSP 948 LOSCH Motorsport by BLACK FALCONPorsche 911 GT3 R (992) Evo26#48
Loek HartogSP 9Dinamic GT
Dinamic GT		Porsche 911 GT3 R (992) Evo26#54 – #55
Renger van der ZandeSP-XHWA Engineering SpeedHWA
EVO.R		#61
Colin CaresaniSP 9HRT Ford RacingFord Mustang GT3 EVO (2026)#65
Robin FrijnsSP 9Schubert MotorsportBMW M4 GT3 EVO#77
Carlo van DamSP 4TSUBARU TECNICA INTERNATIONALSubaru WRX#88
Nicky CatsburgSP 9Red Bull Team ABTLamborghini
Huracan GT3 EVO2		#130
Jeroen BleekemolenSP 10Cerny MotorsportBMW M4 GT4 EVO (G82)#145
Filip HoenjetBMW M240iAdrenalin Motorsport Team Mainhattan WheelsBMW
M240i Racing Cup*		#195
Marco van RamshorstAT2Four Motors Bioconcept-CarPorsche 911 GT3 Cup (992.1)#320
Piet-Jan OomsVT2 HeckaSRS Team Sorg RennsportToyota
Supra*		#524
Lars van‘t VeerVT2 HeckaNFR motorsportsBMW
330i*		#569
Thomas VerhoekVT2 HeckaNFR motorsportsBMW
330i*		#569
Misha CharoudinAT2BLACK FALCON Team FANATECPorsche 911 GT3 Cup (992.1)#632
Patrick HuismanCup 2RPM RacingPorsche 911 GT3 Cup (992)#777
Paul MeijerCup 2BLACK FALCON Team ZimmermannPorsche 911 GT3 Cup (992)#900
Mark van der SnelCup 3Adrenalin Motorsport Team Mainhattan WheelsPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport#941
Max van der SnelCup 3Adrenalin Motorsport Team Mainhattan WheelsPorsche 718 Cayman GT4 Clubsport#941

