De 24 uur van de Nürburgring staat voor de deur! Dit jaar zijn er extra veel ogen gericht op de endurance-klassieker door de deelname van viervoudig F1-kampioen Max Verstappen. In een uiterst competitief deelnemersveld treft de Nederlander ook diverse landgenoten, onder wie meerdere oud-winnaars van de beruchte etmaalrace. We zetten alle Nederlandse coureurs die komend weekend The Green Hell trotseren op een rij.
Max Verstappen komt met zijn eigen Verstappen Racing uit in de hoogste SP9-klasse, in een Mercedes-AMG GT3. Hij krijgt versterking van de Spanjaard Daniel Juncadella, de Fransman Jules Gounon en de Oostenrijker Lucas Auer. Geen landgenoten dus. Elders in het deelnemersveld zijn echter wél Nederlanders te vinden. Op de langste deelnemerslijst in ruim tien jaar tijd – er doen dit jaar liefst 161 teams mee – staan in totaal 26 Nederlanders.
Alle oud-winnaars
Alle Nederlanders die ooit de 24 uur van de Nürburgring hebben gewonnen, zijn dit weekend van de partij. Vaste FORMULE1.nl-columnist Jeroen Bleekemolen doet mee, evenals Nicky Catsburg, Robin Frijns en Duncan Huisman. Een groot deel van de Nederlanders komt – net als Verstappen – uit in GT3-bolides. Catsburg en Frijns hebben respectievelijk een Lamborghini en een BMW tot hun beschikking.
Porsche-veteraan Loek Hartog komt ondertussen uit namens twee verschillende teams; hij rijdt tweemaal in een 911 GT3. Tom Coronel staat ook twee keer op de deelnemerslijst; hij rijdt met twee GT3’s van Audi, maar neemt deel in de AT1-klasse. De auto met startnummer #19 deelt hij met oud-winnaar Duncan Huisman en Jan Jaap van Roon. Verder nemen Morris Schuring en Thierry Vermeulen wél deel in de SP9-klasse, met respectievelijk een Porsche en een Ferrari.
Nederlandse coureurs in de 24 uur van de Nürburgring
|Naam:
|Klasse:
|Team:
|Auto:
|Startnummer:
|Max Verstappen
|SP 9
|Mercedes-AMG Team Verstappen Racing
|Mercedes-AMG GT3
|#3
|Jan Jaap van Roon
|AT1
|Max Kruse Racing
|Audi R8 LMS GT3 evo II
|#19
|Tom Coronel
|AT1
|Max Kruse Racing
|Audi R8 LMS GT3 evo II
|#19 – #75
|Duncan Huisman
|AT1
|Max Kruse Racing
|Audi R8 LMS GT3 evo II
|#19
|Roelof Bruins
|SP 9
|Hankook Competition
|Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
|#30
|Mex Jansen
|SP 9
|Walkenhorst Motorsport
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|#39
|Morris Schuring
|SP 9
|Falken Motorsports
|Porsche
911 GT3 R (992) Evo26
|#44
|Thierry Vermeulen
|SP 9
|REALIZE KONDO RACING with Rinaldi
|Ferrari 296 GT3 Evo26
|#45
|Daan “Arrow” Pijl
|SP 9
|48 LOSCH Motorsport by BLACK FALCON
|Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
|#48
|Loek Hartog
|SP 9
|Dinamic GT
|Porsche 911 GT3 R (992) Evo26
|#54 – #55
|Renger van der Zande
|SP-X
|HWA Engineering Speed
|HWA
EVO.R
|#61
|Colin Caresani
|SP 9
|HRT Ford Racing
|Ford Mustang GT3 EVO (2026)
|#65
|Robin Frijns
|SP 9
|Schubert Motorsport
|BMW M4 GT3 EVO
|#77
|Carlo van Dam
|SP 4T
|SUBARU TECNICA INTERNATIONAL
|Subaru WRX
|#88
|Nicky Catsburg
|SP 9
|Red Bull Team ABT
|Lamborghini
Huracan GT3 EVO2
|#130
|Jeroen Bleekemolen
|SP 10
|Cerny Motorsport
|BMW M4 GT4 EVO (G82)
|#145
|Filip Hoenjet
|BMW M240i
|Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels
|BMW
M240i Racing Cup*
|#195
|Marco van Ramshorst
|AT2
|Four Motors Bioconcept-Car
|Porsche 911 GT3 Cup (992.1)
|#320
|Piet-Jan Ooms
|VT2 Hecka
|SRS Team Sorg Rennsport
|Toyota
Supra*
|#524
|Lars van‘t Veer
|VT2 Hecka
|NFR motorsports
|BMW
330i*
|#569
|Thomas Verhoek
|VT2 Hecka
|NFR motorsports
|BMW
330i*
|#569
|Misha Charoudin
|AT2
|BLACK FALCON Team FANATEC
|Porsche 911 GT3 Cup (992.1)
|#632
|Patrick Huisman
|Cup 2
|RPM Racing
|Porsche 911 GT3 Cup (992)
|#777
|Paul Meijer
|Cup 2
|BLACK FALCON Team Zimmermann
|Porsche 911 GT3 Cup (992)
|#900
|Mark van der Snel
|Cup 3
|Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels
|Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport
|#941
|Max van der Snel
|Cup 3
|Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels
|Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport
|#941
