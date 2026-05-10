Komend weekend gaat een langgekoesterde wens van Max Verstappen in vervulling: hij neemt eindelijk deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Na verscheidene trainingssessies én NLS-races mag de Nederlander op 16 en 17 mei zijn 24-uursdebuut maken op het beruchte Duitse circuit. Tijdens deze endurance-klassieker gaat het er heel anders aan toe dan tijdens een Grand Prix in de Formule 1. Hoog tijd voor een overzicht: lees hier alles over de 24 uur van de Nürburgring!

Allereerst: hoe ziet Team Verstappen er ook alweer uit? De viervoudig F1-kampioen racet sinds dit jaar met zijn eigen Verstappen Racing in een Mercedes-AMG, nadat hij in 2025 al eens van de NLS proefde met een Ferrari 296. De Duitse bolide geldt volgens kenners als één van de meest all-round GT3-auto’s voor deelname aan de 24-uursrace. Met de Mercedes-AMG komt Verstappen uit in de SP9-klasse, de hoogste divisie. Hij deelt de auto met drie teamgenoten en GT3-veteranen: de Fransman Jules Gounon, de Spanjaard Daniel Juncadella en de Oostenrijker Lucas Auer.

Gounon is fabriekscoureur namens Alpine in het WEC en beschikt over veel ervaring in de langeafstandsracerij. In 2017 en 2022 won hij de 24 uur van Spa en in 2022 en 2023 schreef hij ook de GT World Challenge Europe Endurance Cup op zijn naam. Daarnaast was hij in 2023 oppermachtig in de GTD Pro-klasse van de 24 uur van Daytona. Juncadella is eveneens fabriekscoureur in het WEC, waar hij uitkomt voor Genesis. In het verleden won hij bovendien het Europees Formule 3-kampioenschap en reed hij vrije trainingen voor het F1-team van Force India. Lucas Auer is op zijn beurt een vaste waarde in de DTM en rijdt als fabriekscoureur voor Mercedes-AMG.

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Jules Gounon, Max Verstappen en Daniel Juncadella tijdens NLS2 (ANP)

Hoe ziet het weekend eruit?

Het raceweekend op de Nürburgring begint al op donderdag, met twee kwalificatiesessies in de middag en avond. Omdat Verstappen uitkomt in de topklasse, zijn deze eerste sessies niet bepalend voor zijn startpositie. Zijn team komt wel degelijk in actie op donderdag, maar zal deze uren voornamelijk gebruiken als voorbereiding op vrijdag. Pas dan kan Verstappen Racing zich kwalificeren voor de race én mogelijk poleposition veroveren. De organisatie introduceerde dit jaar een opzet met Top Q1, Top Q2 en Top Q3, vergelijkbaar met de Formule 1. Maximaal zes auto’s hebben zich – via de resultaten van de eerste drie NLS-races en de kwalificatiesessies in april – al kunnen plaatsen voor Top Q3.

Verstappen heeft nog geen plek in Top Q3 weten te bemachtigen; zijn team zal zich vrijdag dus nog moeten bewijzen. Na Top Q1 stromen de twintig snelste auto’s door naar Top Q2, waarna nog eens twaalf auto’s in Top Q3 strijden om poleposition. Op zaterdag gaat de race om 15.00 uur van start, waarna 24 uur later op zondag de geblokte vlag valt. Tijdens de race maken alle teams – van de amateurklassen tot de absolute top – gebruik van twee, drie of vier coureurs. Een rijder mag maximaal 150 minuten achter elkaar rijden, gevolgd door een verplichte rustpauze van minstens 120 minuten.

‘The Green Hell’

De Nordschleife, geopend in 1927, groeide in de decennia daarna uit tot één van de meest iconische en gevreesde circuits ter wereld. Het circuit voor de 24-uursrace bestaat uit twee delen: de ruim twintig kilometer lange Nordschleife en een verkorte versie van het moderne Grand Prix-circuit. Vooral de Nordschleife geniet een haast mythische status binnen de autosport. Met meer dan 170 bochten, hoogteverschillen tot 290 meter en voortdurend wisselende weersomstandigheden geldt het asfaltlint in de Eifel als één van de grootste uitdagingen voor coureurs.

Het onvoorspelbare weer speelt dikwijls een grote rol in de 24 uur van de Nürburgring. Terwijl het ene deel van het circuit baadt in de zon, kan elders dichte mist hangen of zelfs hevige regen vallen. Vooral tijdens de nachtelijke uren dalen de temperaturen fors en schuilt het gevaar in verraderlijke mistbanken. De Nordschleife draagt niet voor niets de bijnaam ‘The Green Hell’, bedacht door drievoudig F1-kampioen Jackie Stewart na de GP van Duitsland in 1968. Stewart reed destijds onder erbarmelijke omstandigheden: zware regen, mist én een gebroken pols. De race ging later de geschiedenis in als één van de gevaarlijkste Grands Prix ooit.

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Jackie Stewart trotseert ‘The Green Hell’ tijdens de Duitse GP van 1968 (Getty Images)

Topevenement

De 24 uur van de Nürburgring is sinds 1970 uitgegroeid tot één van de meest unieke races ter wereld. De endurance-klassieker combineert professionele fabrieksteams met ambitieuze amateurcoureurs; een combinatie die vrijwel nergens anders in de autosport op deze schaal voorkomt. Jaar na jaar groeien daardoor niet alleen het deelnemersveld, maar ook de aantrekkingskracht op fans. In 2026 verschijnen maar liefst 161 auto’s aan de start, het grootste aantal deelnemers in ruim tien jaar. De toenemende aandacht rond Max Verstappen, die de Nürburgring de afgelopen maanden nadrukkelijk in de schijnwerpers zette, zorgt ongetwijfeld voor extra belangstelling.

De sfeer rondom het evenement is minstens zo legendarisch als de race zelf. Voor veel fans voelt het weekend meer als een festival dan als een traditionele autorace. In 2025 bezochten naar schatting 280.000 toeschouwers het evenement, maar door de deelname van Verstappen wordt verwacht dat het aantal fans in 2026 opnieuw records zal breken. Volgens de laatste berichten worden toegangskaarten voor het evenement in recordtempo verkocht.

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.