Ook David Coulthard heeft zich over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 gebogen. De verdere carrière van de viervoudig wereldkampioen is een geliefd onderwerp van speculatie, zeker nadat de Nederlander eerder dit seizoen openlijk twijfelde aan zijn toekomst in de koningsklasse. Mocht Verstappen inderdaad Red Bull willen inruilen voor een ander team, dan denkt Coulthard niet dat Mercedes de beste keuze is: ‘Hij past veel beter in de wereld van Ferrari’.

Max Verstappen heeft nog tot en met 2028 een contract bij Red Bull, maar wordt al langere tijd in verband gebracht met een overstap naar een rivaliserend team. Vooral in 2025, toen Toto Wolff een openlijk charmeoffensief startte richting de wereldkampioen, werd Verstappen gelinkt aan Mercedes. Het bleef slechts bij geruchten. De Nederlander twijfelde wel openlijk aan zijn F1-toekomst na de eerste raceweekenden met de 2026-bolides. Verstappen bestempelde de auto’s al tijdens de testdagen in Bahrein als ‘F1-onwaardig’.

Tijdens de laatste Grand Prix in Miami bespeurde Verstappen weer een stijgende lijn bij Red Bull, maar dat roept de speculaties over zijn F1-toekomst nog niet helemaal een halt toe. Mocht Verstappen alsnog naar een ander team willen overstappen, dan denkt David Coulthard niet dat Mercedes de juiste renstal voor hem is.

‘Max past beter bij Ferrari’

“Ik denk dat Max eigenlijk beter in de wereld van Ferrari past dan in die van Mercedes,” zei hij in Up To Speed-podcast. “Ik weet dat ze een goede band hebben en ik weet dat hij in de GT3-races die hij rijdt in een Mercedes zit. Maar de vrijheid om gewoon Max te zijn, zou volgens mij beter bij Ferrari passen. Bij Ferrari kom je gewoon aan, rijd je snel, win je waarschijnlijk de races en ga je weer naar huis.”

