Charles Leclerc heeft een nieuw statistiek bij zijn team Ferrari genoteerd. De Monegask is nu de op een na meest ervaren coureur bij de Scuderia. Al 154 keer reed Leclerc een Grand Prix in het Ferrari-rood, drie meer dan oud-coureur Kimi Räikkönen. Alleen Michael Schumacher reed nog vaker voor Ferrari; 180 Grands Prix in totaal. Voor Leclerc is het gek dat hij nu al op de tweede plaats staat in dit lijstje: ‘Ik voel me nog zo jong’.

Charles Leclerc maakte zijn officiële debuut voor Ferrari in 2019, tijdens de Australische Grand Prix. De Monegask was daarvoor al onderdeel van het opleidingstraject van de Scuderia. Hij kreeg al gauw de bijnaam ‘Il Predestinato’; de voorbestemde coureur die Ferrari weer terug naar de top zal krijgen. Hoewel Leclerc nog altijd op zijn eerste titel met het Italiaanse team wacht, heeft hij al wel een ander bijzonder statistiek neergezet.

LEES OOK: Webber hoopt dat Verstappen in de F1 blijft: ‘Hij tilt alle coureurs naar een hoger niveau’

Leclerc is op Michael Schumacher na de meest ervaren Ferrari-coureur. Al 154 keer reed hij een Grand Prix voor de Scuderia. Alleen de Duitse wereldkampioen, met 180 Grands Prix, was langer in dienst van Ferrari. “Dat is echt raar”, vertelde Leclerc eerlijk toen hij in Miami te horen kreeg dat hij nu op de tweede plaats staat. “Ik voel me nog steeds heel jong, en ik herinner me mijn eerste jaar bij Ferrari nog alsof het gisteren was, maar het is iets bijzonders.”

“Ik houd van het team. In dit team ben ik opgegroeid, nog voordat ik Formule 1-coureur bij Ferrari werd”, vervolgde de Monegask zijn terugblik. “Ik zat bij de Ferrari Driver Academy, dus ze hebben me zien opgroeien. Niet alleen als coureur, maar ook als persoon, en daarom is het een heel bijzonder team om voor te rijden.”

Wereldkampioen

Uiteraard heeft Leclerc nog een groter doel voor ogen als Ferrari-coureur. “Ik zou niet graag herinnerd worden als de meest ervaren coureur van Ferrari; ik zou graag herinnerd worden als wereldkampioen voor Ferrari, en dat moet nog gebeuren,” zei hij. “Daar ligt mijn focus. Ik was me eigenlijk niet bewust van dit statistische feitje. Ik kijk er niet echt naar uit om de eerste te worden, ik wil gewoon een wereldkampioenschap winnen. Dat is waar ik elke dag naar streef en waar ik voor werk, en ik hoop dat die dag komt.”

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.