Charles Leclerc begon nog met goede moed aan de race in Miami, en lag na de eerste meters zelfs aan de leiding. De Monegask viel echter door een spin in de laatste ronde terug naar de zesde plaats, maar zag daarvoor al hoe uiteindelijke winnaar Andrea Kimi Antonelli en McLarens Lando Norris aan de horizon verdwenen. Leclerc hoopt dat Ferrari gauw kan vinden waarom de snelheid tijdens de Grand Prix uit de SF-26 verdween: ‘We moeten hier naar kijken’.

Charles Leclerc kende een wisselend weekend in Miami. De Monegask eindigde tijdens de sprintrace nog op het podium, maar zag door een spin in de laatste ronde van het hoofdevenement hoe George Russell en Max Verstappen hem op de valreep inhaalde. Na de race verloor de Monegask door een tijdstraf voor het herhaaldelijk overschrijden van de baanlimieten nog twee plaatsen. Leclerc viel zo terug naar de achtste plek.

En dat terwijl de Ferrari-coureur aan de start van de race nog de leiding in handen had. De Monegask analyseert tegenover de media in Miami hoe zijn kans op een zege in rook is opgegaan. “Op de mediumbanden waren we niet sterk. De banden slijten enorm snel,” blikt Leclerc terug. “Op de harde banden ging het in het begin ook niet zo goed. Daarna ging het wel beter en daarna weer iets beter, maar het was nooit op het niveau van tijdens de sprint.”

‘Geen patroon’

De Monegask hoopt dat zijn team Ferrari gauw de oorzaak vindt van het prestatieverlies tijdens de Grand Prix. “We moeten hiernaar kijken. We hebben veel prestaties en snelheid ingeboet ten opzichte van de zaterdag, en ik wil graag precies begrijpen wat er daar is gebeurd.” Leclerc werd erop gewezen dat dit niet het eerste voorbeeld is in 2026 waarbij het tempo van Ferrari tijdens een Grand Prix afneemt. “Ik denk niet dat het een patroon is,” verklaart hij, “maar laten we nog een paar races afwachten en kijken of dat wel zo is. Ik heb dat gevoel echter niet.”

