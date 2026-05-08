De FIA heeft het F1-motorreglement licht aangepast. Het bestuursorgaan hoopt zo het worstelde Honda te helpen om de achterstand op de andere motorfabrikanten te verkleinen. Dankzij de regelaanpassingen mag de Japanse fabrikant – die momenteel meer dan tien procent achterloopt op de huidige referentiemotor van Mercedes – onder anderen meer geld uitgeven aan de motorontwikkeling onder het kostenplafond.

De FIA ging eerder al in gesprek met de motorfabrikanten over manieren om het worstelde Honda een helpende hand te bieden. De Japanse motorfabrikant werkt dit seizoen voor het eerst samen met Aston Martin. De Britse renstal kon in de eerste drie Grands Prix van het jaar maar met een coureur, Fernando Alonso tijdens de GP Japan, een race uitrijden. Hoewel er een licht stijgende lijn te bespeuren was in Miami – zowel Alonso als teamgenoot Lance Stroll haalde de finishlijn – licht Honda nog mijlenver achter op de andere motorfabrikanten.

De regelwijzigingen zijn inmiddels – met instemming van de concurrenten van Honda – goedgekeurd door de FIA’s World Motorsport Council, waardoor de Japanse motorfabrikant extra ontwikkelingstijd en financiële steun krijgt. Honda ligt volgens schattingen meer dan tien procent achter op de referentiemotor. De maximale toelage voor extra uitgaven binnen het kostenplafond is verhoogd naar 11 miljoen dollar voor constructeurs die tien procent of meer achterblijven. De vorige limiet bedroeg 8 miljoen dollar voor iedereen die meer dan acht procent achterbleef. Er is ook een eenmalige toelage opgenomen voor een extra ontwikkelingsbudget van 8 miljoen dollar, uitsluitend voor 2026.

Nieuwe data voor ADUO-regel

Voor het 2026-seizoen is voor het eerst de Additional Development and Upgrade Opportunities-regel ingevoerd, waardoor motorfabrikanten die achterlopen extra ontwikkelingskansen kunnen worden toegewezen door de FIA. Het bestuursorgaan beoordeelt iedere zes races welke fabrikanten aanspraak maken op deze ontwikkelingsmogelijkheden, maar door de afgelaste Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië is het eerste beoordelingsmoment nu uitgesteld.

Oorspronkelijk zou het moment na de GP Miami zijn – de zesde race van het seizoen – maar nu neemt de FIA de pikorde tussen de motorfabrikanten onder de loep na de GP Canada. Hoewel de GP Monaco na de revisie van de kalender nu de zesde race van het seizoen is, vindt het bestuursorgaan dat te laat voor het eerste moment om worstelende motorfabrikanten een helpende hand te bieden. De volgende twee beoordelingsmomenten voor verdere toepassingen van de ADUO-regel komen nu na de GP Hongarije in juli en de GP Mexico in november.

