Formule 1-CEO Stefano Domenicali onthult dat de koningsklasse een ‘plan van aanpak’ klaar heeft voor eventuele verdere annuleringen van races in het Midden-Oosten. Afgelopen april werden de races in Bahrein en Saoedi-Arabië nog afgelast na de uitbraak van de oorlog tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten. Aan het einde van het seizoen staan er wederom Grands Prix in het gebied op de planning, maar de F1 heeft alvast noodplannen opgesteld, mocht de situatie dan onveranderd zijn: ‘Hopelijk hoeven we die niet uit te voeren’, aldus Domenicali.

De Formule 1 begon het 2026-seizoen met 24 races op de kalender dit jaar. Door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten moest de koningsklasse de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië in april annuleren. Hoewel er binnen de Formule 1 nog wordt gesproken over een eventuele inhaalslag later dit seizoen voor een van de twee races – ‘Dat is misschien nog mogelijk’, zei Liberty Media-CEO Derek Change tegen The Race – heeft de F1 ook een plan van aanpak opgesteld mochten er juist nog meer races uitvallen.

De koningsklasse van de autosport reist namelijk aan het einde van het seizoen weer af naar het Midden-Oosten. De Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi staan voor november en december op de planning. “Het enige wat ik kan zeggen is dat we plannen hebben, die hopelijk niet hoeven te worden uitgevoerd”, vertelt F1-CEO Stefano Domenicali tegen de media. “Omdat we echt hopen dat de situatie in de wereld, en niet alleen in de racerij, weer normaal wordt.”

‘Speculatie vermijden’

Daarnaast bevestigt de Italiaanse topman ook dat er gesprekken gaande zijn over het inhalen van de eerder afgelaste races. “Er is een deadline voor wat we uiteindelijk kunnen inhalen van wat er in april niet is gereden”, vervolgt hij. “We stemmen dit natuurlijk af met de teams en met de promotors. Dat is iets wat namelijk een grote kettingreactie teweegbrengt. We zullen iedereen te zijner tijd op de hoogte houden. Maar ik hoop dat u (de media, red.) begrijpt dat als we nu iets zeggen, dat speculatie op gang brengt. Dat willen we vermijden. Zoals ik al zei, is onze eerste hoop ervoor te zorgen dat we terugkeren naar de plek waar we horen te zijn.”

