Wordt Van Amersfoort Racing op termijn het twaalfde team in de Formule 1? Het zou zomaar eens kunnen, als het aan de nieuwe CEO en Managing Partner Otmar Szafnauer ligt. “Wie weet”, zegt hij in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine.

We gaan terug medio 2025. Dat Cadillac als elfde team dit seizoen de Formule 1 zou betreden, was toen al enige tijd zonneklaar. Maar een eventueel twaalfde team? Ja, zelfs daarover werd al ­gefilosofeerd. Namelijk door Szafnauer, die destijds aangaf samen met een consortium van investeerders te praten over de mogelijkheden. Eén van die investeerders: Rafael Villagómez senior, in die hoedanigheid ook betrokken bij Van Amersfoort Racing.

“Mocht de Formule 1 inderdaad een twaalfde team willen toelaten dan is dat nog altijd iets waar ik serieus naar wil kijken”, vertelt de Roemeense Amerikaan, sinds enkele maanden CEO en Managing Partner van Van Amersfoort, desgevraagd in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine. “De financiële mogelijkheden, de connecties; het is er nog allemaal. Dus mocht de mogelijkheid zich op termijn voordoen, zal ik zeker gaan kijken naar een eventuele inschrijving.”

Extra interessant

Dat is vanuit Nederlands autosport­perspectief extra interessant. Gezien de rollen van Villagómez en Szafnauer bij Van Amersfoort Racing rijst ineens de vraag of die iconische renstal dus misschien wel in de Formule 1 belandt. Szafnauer wil zover niet gaan, maar hij begrijpt de suggestie. “Of dit team dan automatisch het twaalfde F1-team zou kunnen worden? Wie weet, misschien.”

Hij vervolgt: “Op dit moment is het niet meer dan iets wat misschien ooit kan gebeuren. Maar misschien is het ook niet Van Amersfoort Racing als zodanig, misschien wel een andere naam. Het één sluit het ander in elk geval niet uit.”

