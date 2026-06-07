Nikola Tsolov heeft de hoofdrace van de Formule 2 in Monaco op zijn naam geschreven. De Bulgaar profiteerde in de slotfase van een fout van rivaal Rafael Camara en pakte zo zijn derde overwinning van het seizoen. Laurens van Hoepen kende ondertussen een sterke inhaalrace en werkte zich vanaf de eenentwintigste positie op naar de twaalfde plaats.

Lange tijd leek Rafael Camara op weg naar de overwinning in de straten van Monte Carlo, maar na de pitstop kwam Nikola Tsolov dichterbij. In de slotfase gingen de coureurs samen wiel aan wiel richting de eerste bocht. Daarbij schoot Camara rechtdoor en sloeg zijn auto af. Tsolov wist een aanrijding te voorkomen en nam de leiding over. De Red Bull-junior reed vervolgens onbedreigd naar de overwinning. Voor de Bulgaar betekende het zijn derde zege van het seizoen, na eerdere overwinningen in Melbourne en Montreal.

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Voor Laurens van Hoepen verliep het weekend aanvankelijk een stuk moeizamer. De Nederlander kon na contact met Kush Maini in de kwalificatie geen ronde neerzetten, waardoor hij de sprintrace én de hoofdrace vanaf de eenentwintigste positie moest starten. In de race wist Van Hoepen echter terrein goed te maken op het smalle stratencircuit en kwam uiteindelijk als twaalfde over de finish. Daarmee greep hij net naast de punten. Het volgende Formule 2-weekend wordt van 12 tot en met 14 juni verreden in Barcelona.

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