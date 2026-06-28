Laurens van Hoepen heeft in de Formule 2 een sterke inhaalrace bekroond met een negende plaats. De Nederlander begon de hoofdrace in Oostenrijk vanaf de zestiende positie, maar wist zich op het circuit knap naar voren te werken en pakte daarmee opnieuw waardevolle punten. De overwinning ging naar Nikola Tsolov, die zijn vierde zege van het seizoen boekte en de achterstand op kampioenschapsleider Gabriele Minì verkleinde.

De race begon chaotisch met een botsing tussen Sebastian Montoya en Rafael Villagómez nog voor de derde bocht – de safety car kwam direct naar buiten. Van Hoepen profiteerde en won twee plaatsen. Na de herstart ontvouwde zich vooraan een strategisch gevecht tussen Tsolov, Minì en Alex Dunne, terwijl verschillende coureurs al vroeg hun pitstop maakten. Daardoor schoof Van Hoepen steeds verder op in het veld en reed hij op een gegeven moment zelfs in de top drie.

Opmars

De Nederlander had zijn verplichte pitstop echter nog tegoed. Nadat in ronde 26 de gele vlag werd gezwaaid vanwege een exploderende motor van Mari Boya, kwam Van Hoepen naar binnen voor vers rubber. Daardoor viel hij aanvankelijk terug naar de vijftiende positie, maar met de nieuwe banden beschikte hij over een aanzienlijk snelheidsvoordeel ten opzichte van zijn concurrenten.

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Van Hoepen zette in de slotfase een sterke opmars in en wist zich uiteindelijk terug te vechten naar de negende plaats. Daarmee sloot de Nederlander een solide race af, nadat hij vanaf de zestiende startpositie veel terrein had goedgemaakt. Vooraan trok Tsolov aan het langste eind, voor Minì en Oliver Goethe, die tevens de snelste ronde van de race noteerde.

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