De toekomst van Liam Lawson lijkt een belangrijk gespreksonderwerp te worden tijdens de zomerstop. De Nieuw-Zeelander verwacht dat Red Bull de komende weken de eerste gesprekken zal voeren over de rijdersbezetting voor 2027. Lawson hoopt daarbij zijn plek bij Racing Bulls te behouden, ondanks de dreiging van Formule 2-revelatie Nikola Tsolov.

Vooralsnog zijn er geen signalen dat Lawson buiten de Red Bull-familie op zoek gaat naar een zitje. De verwachting is dat Racing Bulls ook volgend seizoen een beroep wil doen op de Nieuw-Zeelander, al neemt de concurrentie binnen het opleidingsprogramma toe. Met Arvid Lindblad en Formule 2-kampioenschapsleider Nikola Tsolov beschikt Red Bull over meerdere talenten, terwijl er slechts twee stoeltjes beschikbaar zijn.

Nikola Tsolov naar Racing Bulls?

Lawson heeft met 43 punten uit de eerste elf races echter goede papieren om zijn plek te behouden. Hoewel Red Bull traditioneel pas later in het seizoen knopen doorhakt, zou de onduidelijkheid rond de toekomst van Max Verstappen ervoor kunnen zorgen dat het team dit jaar eerder beslissingen neemt. Dat zou Lawson goed uitkomen, aangezien hij eerder al aangaf het liefst zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over zijn toekomst.

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De Racing Bulls-coureur verwacht dat de gesprekken tijdens de zomerstop op gang komen. “Ik heb eigenlijk geen idee over mijn toekomst”, zei de Nieuw-Zeelander tegenover de media in Hongarije. “Ik denk dat dat soort gesprekken normaal gesproken rond de zomerstop plaatsvinden. Dus ik weet zeker dat er dan wel over gesproken zal worden.”

Gevraagd naar een eventuele samenwerking met Tsolov, bevestigde ook teambaas Alan Permane dat Red Bull later dit seizoen een beslissing zal nemen. De Bulgaar staat volgens de Brit nadrukkelijk ‘op de radar’ voor volgend jaar en geldt als ‘de volgende in lijn’ binnen het opleidingsprogramma. Daarmee belooft de strijd om de twee Racing Bulls-stoeltjes voor 2027 een interessante te worden.

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