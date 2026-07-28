Coureurs werden tijdens de GP van Hongarije geplaagd door een systeemfout, waardoor veel verwarring ontstond over de blauwe vlaggen. Doordat de lichtsignalen langs de baan en op het stuurwiel niet naar behoren werkten, moesten de coureurs vertrouwen op ouderwetse blauwe vlaggen en informatie vanaf de pitmuur. Dat leidde tot frustratie bij Max Verstappen, die veel tijd verloor achter de beide Racing Bulls; Arvid Lindblad legt uit wat er in de cockpit gebeurde.

Terwijl Verstappen een snelle Lewis Hamilton van zich af probeerde te houden, stuitte hij op de beide Racing Bulls-coureurs, die verwikkeld waren in een onderling duel. De twee achterblijvers maakten echter nauwelijks ruimte voor de viervoudig wereldkampioen, waardoor hij hen niet direct op een ronde kon zetten. “Wat een idioten, mijn god”, bulderde Verstappen over de boordradio. Lindblad legde later uit dat de systeemstoring voor veel verwarring zorgde en dat hij grotendeels afhankelijk was van de hulpmiddelen in zijn cockpit.

Niet ideaal

“Het is niet heel lastig, want we hebben de virtuele spiegel, dus we weten welke auto voor en achter ons rijdt”, lichtte hij toe tegenover de media. “Daarnaast kunnen we de gaten tussen de verschillende auto’s zien en hebben we natuurlijk de gewone spiegels, die het allemaal iets makkelijker maken. Vooral voor de auto’s die een ronde voorlagen was het niet ideaal, denk ik.” De blauwe lichtsignalen bleken al vroeg in de race kuren te vertonen. “In de zevende ronde zag ik al blauwe vlaggen voor Pérez, maar hij kon onmogelijk al zo ver achter liggen”, merkte de 18-jarige coureur op. “Dus ja, ik weet niet precies wat er met het systeem aan de hand was.”

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“Daarna bleek dat ze de racenummers niet konden tonen”, vervolgde Lindblad. “Ze lieten alleen een blauwe vlag zien, wat niet de meest nuttige informatie was. Maar het team hielp me en ik keek naar de tijdsverschillen op mijn dashboard om op tijd uit de weg te gaan en de race van de koplopers zo min mogelijk te verstoren.”

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