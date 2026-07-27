De samenwerking tussen Red Bull en Gwen Lagrue is rond! Het team van Max Verstappen bevestigde maandag de komst van de 50-jarige Fransman, die aan de slag gaat als directeur van het Red Bull Junior Programma en zo in de voetsporen treedt van Helmut Marko. Lagrue begeleidde de afgelopen jaren de talenten van Mercedes, maar maakt in 2027 de overstap naar Milton Keynes. Met deze benoeming wil Red Bull de ontwikkeling van jonge F1-talenten verder versterken.

Lagrue wordt gezien als een van de meest ervaren begeleiders van jong racetalent. Bij Red Bull is hij per volgend jaar verantwoordelijk voor het scouten, begeleiden en doorontwikkelen van toekomstige F1-coureurs. Volgens Laurent Mekies past de komst van Lagrue perfect binnen de ambities van het team. “Gwen (Lagrue, red.) is een van de allerbeste talentenontwikkelaars in de Formule 1 en ik weet uit eigen ervaring welke expertise, leiderschap en passie hij heeft voor de ontwikkeling van jonge coureurs”, reageerde hij in een officieel persbericht.

Opvolger Helmut Marko

“Het Red Bull-talentenprogramma is altijd een hoeksteen van het succes van Red Bull geweest”, vervolgde hij. “Dat Gwen binnenkort de leiding overneemt, onderstreept de waarde die we nog altijd hechten aan het ontwikkelen van de volgende generatie.” Daarbij sprak hij ook zijn waardering uit voor Helmut Marko, die na vorig jaar afscheid nam van de Oostenrijkse renstal. “We willen vandaag nogmaals de buitengewone bijdrage erkennen die Helmut Marko de afgelopen twee decennia heeft geleverd aan het opzetten en leiden van het programma. Dankzij zijn visie, toewijding en vermogen om uitzonderlijke talenten te herkennen en te ontwikkelen, is de Red Bull-opleidingsschool de maatstaf in de Formule 1 geworden. Daarvoor verdient hij enorm veel lof.”

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Het talentenprogramma van Red Bull geldt als een van de succesvolste in de autosport. Meerdere coureurs op de huidige grid genoten de ondersteuning van het Red Bull Junior Team, onder wie Max Verstappen, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Alex Albon, Liam Lawson, Isack Hadjar en Arvid Lindblad.

Afscheid Mercedes

Lagrue kijkt zelf uit naar zijn nieuwe rol. “De overstap naar Red Bull markeert het begin van een spannend nieuw hoofdstuk voor mij”, vulde hij aan. “Na elf gedenkwaardige jaren bij Mercedes voelde ik dat dit het juiste moment was om een nieuwe uitdaging aan te gaan en persoonlijk en professioneel verder te groeien.” Red Bull heeft al enkele veelbelovende coureurs in de gelederen. Zo gaat juniorcoureur Nikola Tsolov overtuigend aan de leiding in de Formule 2. Bij Mercedes speelde de Fransman eveneens een sleutelrol binnen het talentenprogramma; zo was hij medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van Kimi Antonelli, die momenteel het F1-kampioenschap aanvoert namens de Silberpfeile.

Mercedes plaatste ondertussen een afscheidsbericht op de officiële kanalen. “Dankjewel Gwen”, schreef de Duitse renstal. “We hebben samen een geweldige tijd gehad. Samen hebben we veel jonge coureurs opgeleid, waaronder onze huidige line-up, bestaande uit George Russell en Kimi Antonelli. Jij hebt daar een fantastische bijdrage aan geleverd. Je laat een getalenteerde groep achter om dit werk voort te zetten. Professionele relaties komen misschien ten einde, maar we blijven altijd vrienden, met een gedeelde mentaliteit. We wensen je veel succes met je volgende uitdaging.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff met talentenscout Gwen Lagrue (Mercedes)

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