Toto Wolff kon zijn frustratie na de GP van Hongarije maar moeilijk verbergen. De Mercedes-teambaas haalde fel uit naar de communicatie tussen sommige teams en hun coureurs tijdens de race op de Hungaroring. Door een systeemfout kregen veel rijders geen melding van blauwe vlaggen op hun stuurwiel te zien. Volgens Wolff lieten veel race-ingenieurs steken vallen door niet zelf tijdig aan te geven wanneer een coureur op een ronde werd gezet.

De woede van Wolff kwam voort uit de problemen rond achterblijvers. Door een storing in het systeem kregen coureurs geen automatische signalen op hun stuur te zien en moesten zij vertrouwen op oldskool vlaggen en instructies van hun race-ingenieurs. Dat leidde tot meerdere lastige situaties, waaronder de botsing tussen Oscar Piastri en Carlos Sainz. Laatstgenoemde liet geen ruimte aan de virtuele raceleider en moest dat met een tijdstraf van vijf seconden bekopen. Ook bij Kimi Antonelli en Lewis Hamilton leidde de systeemfout tot veel tijdverlies.

Teletubbies

Vooral het gevecht tussen Antonelli en Hamilton werd volgens Wolff beïnvloed door de gebrekkige communicatie. Beide coureurs verloren tijd achter Gabriel Bortoleto, waardoor Max Verstappen meer ruimte kreeg in de strijd om de tweede plaats. Hamilton kwam binnen een halve seconde van Antonelli, maar zette geen aanval in omdat de situatie achter de Audi niet duidelijk was. “Het is gewoon schandalig dat sommige van die Teletubbies-ingenieurs die aan de pitmuur niet hun mond opentrekken en vertellen wat er achter hen gebeurt”, aldus Wolff tegenover Sky Sports. “Ik ben gewoon niet blij met de hele situatie.”

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Ondanks de frustraties kijkt Wolff met een positief gevoel terug op de eerste seizoenshelft. Antonelli eindigde als derde in Hongarije en vergrootte daarmee zijn voorsprong in het kampioenschap op Hamilton tot 50 punten. Mercedes gaat de zomerstop bovendien in met een voorsprong van 72 punten op Ferrari in het constructeurskampioenschap. “Als ik even tot rust kom, zie ik dat we met een solide voorsprong in het WK de zomer ingaan”, vervolgde Wolff tevreden. “We hebben bovendien een flinke voorsprong in het constructeurskampioenschap, en dat is te danken aan een snelle auto en een geweldig team.”

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