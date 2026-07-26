Lewis Hamilton heeft na de GP van Hongarije zijn vraagtekens geplaatst bij de strategische beslissingen van Ferrari. Zo werd hij naar binnen geroepen voor een derde pitstop tijdens een late virtuele safety car. Het kostte de zevenvoudig wereldkampioen echter posities en tot overmaat van ramp kreeg hij ook nog een nieuwe tijdstraf voor te hard rijden in de pitstraat. Een verslagen Hamilton zwoer na afloop dat hij zich niet langer in dergelijke situaties wil laten brengen.

Nadat Oscar Piastri zijn race moest staken door een versnellingsbakprobleem, werd er een virtuele safety car gevorderd. Ferrari besloot Hamilton naar binnen te halen, maar de Brit werd daardoor ingehaald door zowel Max Verstappen als Kimi Antonelli. Uiteindelijk kreeg hij ook nog een tijdstraf van vijf seconden, waardoor hij op P5 strandde achter teamgenoot Charles Leclerc. Volgens de FIA-stewards reed hij slechts 0,1 km/u boven de limiet in de pitstraat.

Straf na straf voor Hamilton

Het is de zoveelste straf voor Hamilton, die in de laatste drie weekenden telkens over de schreef ging. Eerder kreeg hij tijdstraffen tijdens de Grands Prix van Groot-Brittannië en België, gevolgd door een gridstraf van drie plaatsen in Hongarije. Extra zout in de wonde: de Ferrari-coureur had zelf nooit voor een pitstop willen gaan. “Ik denk absoluut niet dat we de pitstop hadden moeten maken; de oproep kwam letterlijk vlak voor de pitstraat, dus ik had geen tijd om erover na te denken”, legde hij uit tegenover Sky Sports. “Als coureurs moeten we erop vertrouwen dat er een goede beslissing wordt genomen, maar achteraf gezien waren mijn banden prima.”

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Hamilton gaf toe dat de afgelopen weken veel fouten en straffen hebben opgeleverd, maar benadrukte dat hij de verantwoordelijkheid neemt om verbetering te tonen. “Het opende gewoon de deur voor de straf die ik uiteindelijk kreeg”, verzuchtte hij. “Ik denk dat de laatste drie races niet geweldig zijn geweest. Veel fouten, een fout in Silverstone die me duur kwam te staan en natuurlijk ook in de laatste race. Ik moet hard aan de slag om de stewards niet de kans te geven me nog vaker af te straffen.”

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