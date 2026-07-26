Carlos Sainz heeft na de GP van Hongarije uitgelegd dat een systeemstoring de basis vormde voor zijn botsing met Oscar Piastri. Terwijl de Australiër voor de overwinning vocht, zette hij de Spanjaard op een ronde. Sainz liet echter geen ruimte voor de McLaren-coureur, die prompt op zijn Williams botste en van de baan werd gedrukt. Sainz kreeg een tijdstraf voor het incident, maar benadrukte dat een technisch probleem ervoor zorgde dat hij de naderende McLaren niet had gezien.

Het incident vond plaats in ronde 39 van de GP van Hongarije. Piastri, die zes ronden eerder een pitstop had gemaakt, probeerde teamgenoot Lando Norris virtueel achter zich te houden – de Brit had nog geen tweede stop gemaakt. In bocht twee botste Piastri echter op achterblijver Sainz, die op dat moment verwikkeld was in een gevecht met Fernando Alonso. Het akkefietje kostte Piastri zoveel tijd dat Norris veilig zijn pitstop kon maken en de leiding erfde.

‘Vorig jaar veel minder blauwe vlaggen’

Hoewel Piastri later door een versnellingsbakprobleem zou uitvallen, kreeg Sainz alsnog een tijdstraf aan zijn broek. De Spanjaard, die uiteindelijk als achttiende eindigde, verklaarde dat een probleem met zijn stuurwiel ervoor zorgde dat hij geen waarschuwing had gekregen dat de McLaren-coureur eraan kwam. “We hadden geen blauwe lampjes op het stuur”, reageerde hij tegenover de pers. “Normaal gesproken helpt dat om te zien of we op een ronde achterstand staan of niet. Dus op dat moment had ik geen idee. Bovendien was ik verwikkeld in een hevig gevecht met Fernando (Alonso, red.). Ik wilde hem in de bocht aanvallen, maar wist niet dat Oscar (Piastri, red.) achter me reed.”

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“Daarbij zat hij precies in mijn dode hoek, dus het was eerlijk gezegd onmogelijk om een botsing te vermijden. Betere communicatie zou dus geholpen hebben, maar tegelijkertijd is het een racefout die soms voorkomt”, legde de Williams-coureur uit. “Er was iets mis met het systeem.” Sainz erkende dat de regels rond blauwe vlaggen duidelijk zijn, maar wees ook op het grote snelheidsverschil tussen Williams en de concurrentie. “Er zijn heel duidelijke regels voor. Als we niet zo langzaam waren geweest, zouden er niet zoveel blauwe vlaggen zijn geweest, dus we weten wat de oplossing is”, verplaatste hij de aandacht naar de gebrekkige FW48. “Vorig jaar waren er nauwelijks blauwe vlaggen omdat het hele veld binnen een halve seconde van elkaar zat, maar dit jaar werden we twee keer op een ronde gezet.”

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