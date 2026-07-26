Oscar Piastri was tijdens de Hongaarse Grand Prix duidelijk niet te spreken over het rijgedrag van Williams-collega Carlos Sainz, na tweederde van de race. De Spanjaard van Williams negeerde opzichtelijk de blauwe vlag en raakte daarbij de bolide van Piastri, hetgeen de laatste mogelijk zijn kansen op de eindzege kostte.

Piastri ging tekeer over de boordradio en noemde Sainz onder andere een idioot. Sainz ontving voor het incident van de stewards een tijdstraf van vijf seconden van de stewards. Zie hieronder de video van het incident tussen de coureurs van McLaren en Williams.

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