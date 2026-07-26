Max Verstappen was aangenaam verrast door de tweede plaats in de Grand Prix van Hongarije. Het was zijn tweede podiumplek op rij en vierde in totaal dit seizoen. “Deze komt onverwacht.”

De Nederlander moest zondagmiddag op de Hungaroring alleen winnaar Lando Norris voor zich dulden. Dat zag hij niet aankomen, vertelde de als vierde gestarte Verstappen in een eerste reactie na de finish. “Maar we hebben er hard voor gewerkt. De start was redelijk, na de eerste pitstop had ik een mooi gevecht met Lewis Hamilton en ook namen we het team enkele goede beslissingen qua strategie.”

De inhaalactie op Hamilton was een van de hoogtepunten van de Hongaarse GP. Verstappen dook aan de binnenkant bij de Ferrari-coureur en zette zijn bolide tijdig stil naast die van zijn rivaal. “Ik zag een mogelijkheid en dat was mijn enige kans. De remmen werkten gelukkig goed.”

Eerder dit seizoen werd Verstappen derde in de GP van Canada. Daarna volgde een tweede plek in Oostenrijk en in de wedstrijd voorafgaand aan die in Hongarije eindigde Verstappen in België op P3. Daarmee was dit zijn vierde podiumplaats van het seizoen.

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.