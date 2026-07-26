Kimi Antonelli kwam zondag als derde over de streep tijdens de GP van Hongarije. De jonge Italiaan coureur moest alleen Lando Norris en Max Verstappen voor zich dulden. Hij profiteerde van een uitgekiende strategie van Mercedes, wat hem uiteindelijk een nieuwe podiumplaats en goede punten opleverden in de aanloop naar de zomerstop. Antonelli gaat nog altijd comfortabel aan de leiding in het wereldkampioenschap.

“Het was een zware race”, reageerde Antonelli na afloop, zichtbaar vermoeid. “Inhalen was ontzettend lastig, dus we hebben ons gefocust op een goede strategie. Ik wilde de eenstopper proberen, maar volgens het team behoorde dat niet tot de mogelijkheden. Toen hadden we een beetje geluk met de virtuele safety car; de beide Ferrari’s kwamen naar binnen. Het was lastig om te verdedigen op de harde band, maar uiteindelijk is het gelukt om ze achter me te houden.”

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Over zijn positie in het wereldkampioenschap na deze eerste seizoenshelft: “Nee, dit had ik nooit verwacht. Ik ben ontzettend blij. Dit is hoe je de zomerstop in wilt gaan. Vandaag stond weliswaar in het teken van schade beperken, maar we geven niet zomaar op. We gaan ons best doen dit momentum mee te nemen naar de tweede seizoenshelft.”

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