Lando Norris was duidelijk in zijn nopjes met zijn eerste zege van het seizoen bij de Grand Prix van Hongarije. “Mooi! Dit voelde ongelooflijk. Dankjewel allemaal, fijn dat ik dit weer heb kunnen doen”, bedankte de regerend wereldkampioen zijn team over de boordradio.

Voor de Brit betekent het na zijn tweede plaats in Miami en zijn derde plaats in Barcelona zijn derde podiumplaats van het seizoen, maar zijn eerste zege. Zijn laatste triomf dateerde alweer van São Paulo 2025.

“In de eerste ronde verloor ik een positie ten opzichte van Oscar (Piastri, zijn teamgenoot, red.). Ik weet niet precies wat er gebeurde in bocht 2. Ik verloor de achterkant van de auto een paar keer, dat voelde verschrikkelijk en Oscar profiteerde daarvan. Game Over in de eerste ronde”, vertelde hij in zijn eerste reactie op de grid tegen interviewer James Hinchcliffe.

Norris: ‘Blij om terug te zijn’

Norris, duidelijk vermoeid door de race in de hitte: “Daarna heb ik enorm gepusht om hem tot een foutje te dwingen. De snelheid vandaag was geweldig, mogelijk een van de beste die ik had. De auto reed heerlijk. Ik kon steeds mijn stints steeds verlengen. Ik ben blij om terug te zijn en om weer nummer één te zijn.”

Norris gaat in ieder geval hoopvol de zomerstop in, om eind augustus het seizoen te hervatten bij de Dutch GP in Zandvoort. “Ik hoop dat we dit kunnen voortzetten. Misschien kan het nog beter. Deze baan in Hongarije ligt me, maar ik geloof dat we nog steeds races kunnen winnen. Dit resultaat helpt mij en het team om de zomerstop in te gaan. Als we echt weer mee willen gaan doen, hebben we meer weekends als deze nodig en onze concurrentie onder druk zetten. Maar dit was een perfect weekend. We zullen moeten blijven pushen. Ik ben trots en hopelijk komen we nog sterker terug. Wat ik ga doen in de zomerstop? Slapen!”

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