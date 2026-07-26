Om 15.00 uur doven de lichten voor de GP van Hongarije. Regerend wereldkampioen Lando Norris vertrekt vanaf pole position – het is de eerste keer dit jaar dat er geen Mercedes-coureur op de eerste startpositie staat. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli is Max Verstappen opgeschoven naar de vierde plaats. Wat kan de Nederlander na een moeizame kwalificatie uitrichten in deze laatste race voor de zomerstop? Volg hier live alle ontwikkelingen.

Liveverslag GP Hongarije 2026

RONDE 54/70: Antonelli had vertrouwen in een éénstopper en wilde proberen de race uit te rijden op zijn harde banden. Mercedes denkt daar anders over en roept de Italiaan naar binnen voor nieuwe rubbers. Hij komt als zesde weer de baan op, waardoor de top-3 weer is hersteld: Norris, Piastri, Hamilton. Verstappen volgt op zijn gebruikte softs op een kleine drie seconden van de Ferrari-coureur.

RONDE 51/70: Problemen voor Sergio Pérez! Zijn stuurwielophanging lijkt beschadigd, waardoor de Mexicaan relatief langzaam naar de pitstraat moet rijden. Het levert geen neutralisering op en dus geen kans voor Antonelli om te profiteren; de jonge WK-leider rijdt op P2 tussen de beide McLaren-coureurs, maar moet nog altijd zijn tweede pitstop maken.

RONDE 46/70: Verstappen heeft zijn tweede pistop gemaakt en komt nipt voor Leclerc de baan op. Hij krijgt gebruikte zachte banden om de race op uit te rijden. De Nederlander betwijfelt echter of hij de derde plaats nog kan afpakken van Hamilton, die nu vóór hem rijdt. Opnieuw krijgt zijn team een veeg uit de pan over de boordradio.

RONDE 40/70: Norris heeft ook zijn pitstop mogen maken en erft de leiding van zijn teamgenoot. Het incident met Sainz is hem duur komen te staan. De Spanjaard krijgt een tijdstraf van vijf seconden.

RONDE 38/70: Carlos Sainz baart opzien met een opvallende botsing met Piastri. De Williams-coureur wordt op een ronde gezet door de Australiër en krijgt dus blauwe vlaggen te zien. Hij weigert echter ruimte te maken voor de McLaren, waardoor Piastri op de FW48 botst. “Ga aan de f•cking kant”, brult hij over de boordradio. “Oh mijn god.” De virtuele raceleider wordt even op het gras gedwongen en verliest veel tijd, alvorens hij het verkeer passeert.

RONDE 35/70: Hamilton heeft zijn tweede pitstop gemaakt en komt met harde banden de baan op. McLaren moet verdedigen tegen een undercut van Ferrari en stuurt raceleider Piastri de pitstraat in. Norris had al veel eerder een bandenwissel willen maken, maar het team weigert hem naar binnen te halen. “Dat kan helaas niet”, laat zijn race-ingenieur weten. “Bedoel je dat jullie me niet laten stoppen? Ik ben zoveel sneller dan Piastri”, klaagt de regerend wereldkampioen. Hij erft de leiding, Verstappen volgt op P2.

Ronde 29/70: Een foutje van Lando Norris. De Brit gaat wijd door de vierde bocht, rijdt over de kerbstones en belandt naast de baan. Het gat naar Piastri loopt op tot anderhalve seconde. De Australiër krijgt voor het eerst wat ademruimte in deze Hongaarse Grand Prix.

RONDE 26/70: Het veld spreidt zich in enigszins uit. Het gat tussen Verstappen en Norris bedraagt ruim vier seconden, terwijl de Nederlander Hamilton op twee seconden afstand houdt. Norris rijdt wel nog steeds vlak achter Piastri; hij jaagt op de eerste plaats van zijn teamgenoot. Russell heeft de aansluiting gevonden met de topteams maar moet nog steeds een pitstop maken.

RONDE 19/70: De beide McLaren-coureurs zijn ook naar binnen gekomen voor nieuwe banden en komen achter Antonelli en Hadjar weer de baan op. Verstappen en Hamilton rijden direct achter de papaja’s. Een nieuwe kans dus voor Hadjar om zijn teamgenoot verder op weg te helpen; op oude banden kan hij Piastri en Norris enige tijd tegenhouden, alvorens hij wordt gepasseerd. Verstappen rijdt nu vlak achter de regerend wereldkampioen.

RONDE 16/70: Verstappen slaat echter direct terug en haalt de Ferrari weer in! Er ontstaat een fraai duel tussen de twee oud-wereldkampioenen. Valtteri Bottas heeft zijn Cadillac ondertussen in de pitstraat geparkeerd. Hij moet zijn race vervroegd staken.

RONDE 15/70: Hamilton dwingt zijn team tot een pitstop in de hoop Verstappen zo te verschalken. Hij ruilt zijn zachte banden voor hards en komt op P9 weer de baan op. Arvid Lindblad is echter niet opgewassen tegen de Ferrari-coureur en wordt met een fraaie inhaalactie gepasseerd. Verstappen ruilt niet veel later zijn mediums tevens voor de harde band, maar komt achter Hamilton weer de pitstraat uit.

RONDE 11/70: WK-leider Kimi Antonelli volgt op gepaste afstand van de beide Ferrari’s. Hij heeft één plek gewonnen ten opzichte van zijn startpositie. Achter hem completeren Isack Hadjar, de beide Racing Bulls en Nico Hülkenberg de top-10. Russell vecht zich een weg naar voren en rijdt al op P12. Verstappen vindt ondertussen nog meer problemen. “Doe iets aan deze versnellingen”, gebiedt hij het team. “Max is zó langzaam”, oordeelt Hamilton over zijn eigen boordradio.

RONDE 6/70: Terwijl Verstappen zijn oude rivaal achter zich probeert te houden, klaagt hij opnieuw over de RB22. “De demping werkt voor geen meter”, klinkt het over de boordradio. “De auto is weer f•cked.” Hamilton heeft het gat naar de Red Bull-coureur ondertussen tot drie tienden verkleind.

RONDE 4/70: Lewis Hamilton opent de jacht op Max Verstappen. Ook de zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn Ferrari-teamgenoot ingehaald en rijdt nu op P4. Leclerc volgt echter in zijn kielzog. De Mercedes van Russell schoot bij de start in anti-stall modus, waardoor hij links en rechts werd ingehaald door het middenveld.

RONDE 1/70: Max Verstappen komt goed weg, in tegenstelling tot Charles Leclerc. Zowel Oscar Piastri als Verstappen rekent de Monegask in. Lando Norris verdedigt aanvankelijk de koppositie, maar gaat te wijd om zijn teamgenoot achter zich te houden. Na de eerste ronde leidt Piastri, gevolgd door Norris en Verstappen. De start van George Russell verloopt dramatisch, hij is teruggevallen naar P18.

FORMATIERONDE: De coureurs maken zich klaar voor de start! Het is een stuk warmer dan tijdens de eerdere sessies op de Hungaroring. Het kwik komt inmiddels boven de 30 graden Celsius uit, terwijl de baantemperatuur ruim 50 graden bedraagt. Tegelijkertijd staat er ook weer een stevige wind in Hongarije. Los van het weer klaagden de coureurs de afgelopen dagen al steen en been over de staat van het asfalt.

De startopstelling werd na de kwalificatie nog eens stevig opgeschud door straffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli. De zevenvoudig wereldkampioen moest drie plaatsen inleveren voor het hinderen van Oscar Piastri tijdens diens laatste snelle ronde. “Onze fout”, gaf Ferrari-teambaas Fred Vasseur na afloop toe. Antonelli kreeg op zijn beurt een gridstraf voor te hard rijden onder gele vlaggen – hij zakte terug naar P7. Max Verstappen profiteert van de pech bij zijn collega’s en schuift zondag twee plaatsen op naar P4.

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