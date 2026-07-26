Verschillende F1-coureurs hebben hun zorgen uitgesproken over de staat van het asfalt op de Hungaroring. Het onderwerp kwam vrijdag uitgebreid aan bod tijdens de rijdersbriefing, nadat meerdere coureurs tijdens de vrije trainingen al klaagden over de beperkte grip en de wisselende kwaliteit van het vernieuwde wegdek. Ondanks noodreparaties in de nacht bleven de problemen op zaterdag zichtbaar, wat leidde tot toenemende onvrede richting de race.

Lando Norris, die de pole position pakte voor de GP van Hongarije, omschreef het nieuwe asfalt als onvoorspelbaar. “Met het nieuwe asfalt, dat op sommige plekken wel grip biedt en op andere niet, voelt het in bepaalde bochten soms als een loterij”, reageerde de regerend wereldkampioen tegenover de media. “De baan is op sommige plekken behoorlijk beschadigd en er liggen veel verschillende soorten asfalt. Het was moeilijk om een consistent gevoel te krijgen over wat de beste lijn was of hoe de auto zou reageren in dit soort bochten.”

Carlos Sainz was nog kritischer en stelde dat bepaalde delen van het circuit niet voldoen aan de standaarden die de Formule 1 gewend is. “De organisatie achter het circuit heeft toegegeven dat ze enigszins verrast waren toen ze het opnieuw asfalteerden”, lichtte de Spanjaard toe. Hij adviseerde om terug te grijpen naar het asfalt van enkele jaren geleden. “In 2016 werd het hele circuit opnieuw geasfalteerd en toen was het oppervlak een van de beste die ik ooit heb gezien – vergelijkbaar met Silverstone, vergelijkbaar met Jeddah. Er lag ontzettend veel grip”, aldus Sainz. “Het asfalt dat nu in de eerste bochten ligt, is van een mindere kwaliteit.”

‘Zooitje van gemaakt’

Ook andere coureurs sloten zich aan bij de kritiek. Audi-coureur Gabriel Bortoleto omschreef het asfalt als ‘erg slecht’, terwijl Valtteri Bottas weinig verbetering zag na de werkzaamheden van vrijdagnacht. “Ze hebben gisteravond wat gefreesd, maar dat heeft weinig opgeleverd”, zei de Fin droogjes. “Je kunt je makkelijk verremmen. Ook in bocht dertien is het oppervlak erg oneffen. Ik denk dat het circuit de feedback inmiddels wel heeft begrepen; het is in geen tien jaar meer geasfalteerd.”

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Haas-coureur Oliver Bearman maakte zich eveneens zorgen over de omstandigheden. “Ze hebben het echt heel slecht geasfalteerd”, stelde ook hij. “We zijn het er allemaal over eens dat ze er een rommeltje van hebben gemaakt. In de eerste bocht zit een gigantische hobbel, maar ook in bocht dertien. Dat kan nog interessant worden tijdens de race. Het is supervreemd. Daarbij brokkelt het circuit op bepaalde punten ook nog eens af, waardoor de hoeveelheid grip zeer beperkt is. Het is vreemd.”

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