Een eerste pole voor Lando Norris, extra uitdaging voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli en vooral vraagtekens rond Max Verstappen in Hongarije. Op meerdere vlakken belooft het zondag een mooie laatste race voor de zomerstop te worden. De strijd om de zege in Boedapest wordt misschien wel de meest spannende tot nu toe dit jaar. Dit zijn de zaken waar je op moet letten.

1. Norris, Ferrari of toch Antonelli?

Er was een tijd, nog niet eens zo heel lang geleden, dat Kimi Antonelli op voorhand de logische winnaar van een Grand Prix zou zijn. En anders wel teamgenoot George Russell, gezien de dominantie en snelheid van Mercedes met deze nieuwe auto’s. Maar het tij is gekeerd Lando Norris heeft zich bijvoorbeeld gemeld. De regerend wereldkampioen veroverde zaterdag zijn eerste pole position van dit seizoen. Kan hij, na de sprintzege eerder dit jaar in Miami, ook zijn eerste GP-overwinning van 2026 boeken?

Die kans is zeer aanwezig; McLaren zit er goed bij op de Hungaroring. Maar vlak Ferrari niet uit: de Italianen toonden vrijdag al snelheid en misten in de persoon van Charles Leclerc en Lewis Hamilton op een haar na de pole zaterdag. De Engelsman kreeg een gridstraf en wacht dus een inhaalrace(je) vanaf P5 als hij wil meedoen om de zege. Maar dat geldt nou juist ook voor Antonelli, eveneens slachtoffer van een penalty en daarmee starten vanaf P7.

Dat er zoveel kandidaatwinnaars op verschillende plekken staan, belooft een enorme strijd om de winst. En daarmee dus misschien wel de meest spannende GP van dit seizoen.

2. Inhalen op de Hungaroring

Mickey Mouse, saai, et cetera; niet iedereen is fan van de Hungaroring. Onterecht, want door de jaren heen zijn er best veel leuke of op z’n minst spraakmakende wedstrijden geweest. Het gaat te ver om hier een hele lijst op te noemen, maar inhalen kan er heus wel en een strategisch gevecht kan ook in Hongarije plaatsvinden. De verschillen zijn dit weekend mogelijk meer miniem dan op hogesnelheidscircuits en de auto’s kunnen dichter achterelkaar rijden en dus meer mogelijkheden bieden tot inhalen.

3. Vraagtekens rond Verstappen

Weer nieuwe problemen, nu in de kwalificatie. Aldus Max Verstappen zelf in Hongarije na de sessie waarin hij als zesde eindigde. Dat hij door de straffen voor Hamilton en Antonelli als vierde mag starten, is mooi meegenomen. De vraag is echter of de problemen (volgens het team aerodynamisch van aard) zijn te herleiden en zijn op te lossen voor de race. Vraagtekens dus rondom Verstappen, ook bij hem. Er zal echter een wonder nodig zijn om met een podiumplek de zomerstop in te gaan.

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4. Spagaat bij Mercedes

Wat moet je nou doen als je Mercedes bent? Bijvoorbeeld met Antonelli vol op de aanval gaan om de leiding in het WK nog extra te verstevigen nu je ziet dat Ferrari en ook McLaren dichterbij komen? Of toch koel en kalm blijven en Antonelli in toom houden om hem te laten proberen de schade te beperken. Voor het eerst in Mercedes op zondag namelijk ineens niet de favoriet voor de winst.

De renstal kende bovendien al meer dan eens technische problemen dit seizoen. De grote vraag is daarom welke aanpak Mercedes kiest in Boedapest: in de aanval of toch maar voorzichtig zijn en consolideren.

5. Tot slot: wat kan Aston Martin?

De eerste Q2 van het seizoen was zaterdag in de kwalificatie zowaar een feit, de zestien upgrades aan de bolide van Aston Martin leidden toepasselijkerwijs tot een zestiende plaats. Dat is op zichzelf niet bijzonder, maar wel als je ziet hoe het team met deze nieuwe bolide ineens Williams, Haas en Cadillac voorbij is gevlogen.

Dat is een stap vooruit, maar de echte test volgt pas tijdens de race. Op vrijdag was er nauwelijks representatieve data beschikbaar over de racesnelheid. Pas vandaag zal blijken of Aston Martin daadwerkelijk een stap richting de middenmoot heeft gezet of dat de verbeteringen vooral zichtbaar zijn over één snelle ronde.

En verder…

…is een ronde 4381 meter lang

…staan er 70 rondes op het programma

…is de kans op een safety car 13 procent

…duurt een pitstop inclusief in- en uitrijden gemiddeld 20,59 seconden

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