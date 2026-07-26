Carlos Sainz ziet de indrukwekkende ommekeer van Aston Martin tijdens het raceweekend in Hongarije als bewijs dat ook Williams een grote stap vooruit kan zetten. De Spanjaard kende zelf een teleurstellende zaterdag op de Hungaroring, waar hij zich als achttiende kwalificeerde. Teamgenoot Alex Albon reed de negentiende tijd. Na een indrukwekkende opmars in 2025 deed Williams dit seizoen een duidelijke stap terug.

Ook Aston Martin beleefde een teleurstellende eerste seizoenshelft, waarin het team feitelijk over de langzaamste auto van het veld beschikte. In Hongarije gloort echter weer hoop. Dankzij een omvangrijk upgradepakket wist Fernando Alonso voor het eerst dit seizoen door te stoten naar Q2. Volgens Sainz toont de vooruitgang van Aston Martin aan hoe snel de verhoudingen in de Formule 1 kunnen verschuiven. Hij spoort zijn team dan ook aan om een vergelijkbare inhaalslag te maken.

“Als team moeten we het positief bekijken”, reageerde hij tegenover de pers. “Ik wil dat iedereen positief blijft, in plaats van alleen maar te vrezen voor Aston Martin. Voor mij laat dit vooral zien dat wanneer je je eigen beperkingen kent en ziet dat een ander F1-team met vergelijkbare faciliteiten zo’n grote omslag kan maken, wij onszelf moeten bewijzen dat we dat ook kunnen. En als dat niet lukt, moeten we onszelf afvragen waarom. Waarom hebben wij die capaciteit niet? Voor de toekomst is het belangrijk dat we laten zien dat wij óók in staat zijn om zo’n omslag te realiseren.”

Dromen van verlossende upgrade

“Aston Martin had in Spa nog een slechter chassis dan wij, met bovendien minder downforce”, merkte Sainz op. “Nu hebben ze de meeste downforce van het hele middenveld. Het is dus aan ons om een vergelijkbare oplossing te vinden en de auto verder te ontwikkelen. Ik bekijk het positief, omdat het team hiernaar moet kijken en moet zeggen: ‘Ja, het is mogelijk als je het goed aanpakt.'” Toch verwacht Sainz dat de impact van de geplande updates van Williams in Bakoe nog moet blijken. De ontwikkeling van de FW48 verliep eerder al moeizaam, waardoor het team onder meer de shakedown in Barcelona miste.

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Teamgenoot Albon was bovendien minder optimistisch over de mogelijkheden. “Ik weet niet wat voor upgrade Aston Martin heeft doorgevoerd, maar daarvan kunnen wij alleen maar dromen”, verzuchtte hij. “Petje af voor hen. Op sommige circuits zullen we met ze kunnen strijden dankzij onze topsnelheid op de rechte stukken, maar ik kan je vertellen dat ze in de bochten aanzienlijk sneller zijn dan wij. Voor ons is dit wel een eyeopener. We weten waartoe onze volgende upgrade in Bakoe in staat is, maar zo’n grote sprong zullen wij niet maken. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel.”

Fernando Alonso kwalificeerde zich in een sterk geüpgradede Aston Martin op P16 (ANP)

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