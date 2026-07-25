Fernando Alonso heeft voor het eerst sinds Abu Dhabi 2025 weer in het tweede gedeelte van de kwalificatie gereden. Uiteindelijk heeft de Spanjaard zich als zestiende gekwalificeerd voor de Grand Prix van Hongarije. Alonso ziet vooral in dat dit komt door de updates die het team van Aston Martin dit weekend heeft meegenomen. “Ik vind het fijn dat ik het gevoel weer heb”, aldus Alonso.

Fernando Alonso kijkt positief terug op zijn kwalificatie in Hongarije. Dit is de eerste keer Alonso weer in Q2 rijdt sinds Abu Dhabi 2025. “Het voelt goed en beter. Ik miste het gevoel dat ik iets kon toevoegen aan het uiteindelijke resultaat. Ook al reed je een goede ronde of was de setup goed, de laatste paar races maakte dat niet uit. Het resultaat veranderde niet wat je ook deed aan de auto. Ik vind het fijn dat ik het gevoel weer heb”, vertelde Alonso na de kwalificatie op de Hungaroring.

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Volgens de Spanjaard is er nog genoeg werk te doen, maar is dit wel een stap in de juiste richting: “We hebben alle middelen om het goed te doen. We hebben de faciliteiten, het geld, de juiste mensen. Het is een kwestie van tijd dat Aston Martin het chassis biedt waar we mee kunnen rijden en dat Honda de motor gaat maken. Maar we willen niet langer willen wachten, want we willen elk weekend ergens voor vechten. We willen dit pijnlijke moment zo kort mogelijk maken”, aldus Alonso.

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